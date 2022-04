Horóscopo del día domingo 3 de abril de 2022

Aries

Nacidos: del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: No es una buena semana para relacionarte con amigos o para trabajar en equipo. Las diferencias se harán notar.

Amor: A pesar de la disonancia en otros aspectos, tu sex appeal está en su máximo esplendor. Te lloverán propuestas, acéptalas todas.

Riqueza: Buen momento para cambio de casa. En la familia vas a gastar como loco pero en ti serás muy cuidadoso.

Bienestar: No fuerces situaciones ni discutas inútilmente si las cosas no siguen el curso que te habías propuesto. Equilibra lo que sientes y lo que puedes.

Tauro

Nacidos: del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: Una especial invitación te llevará a concurrir a un lugar que siempre deseaste conocer. Tus posibilidades laborales se abren.

Amor: Lamentablemente, el amor se sumará a tu listado de incordios. Tu pareja no aceptará tu postura infantil y tu concepto del amor.

Riqueza: Si estabas ahorrando para darte un capricho grande y compartirlo con tu familia, es el momento ideal de llevarlo a cabo.

Bienestar: Si se manifiestan obsesivos deseos por conocer y una necesidad de comunicarse, cuidado, que las palabras pueden hacer más daño de lo que parece.

Géminis

Nacidos: del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: Tu buen gusto y la presencia del buen ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos.

Amor: Tendrás un día posiblemente tenso en el que puede haber pérdidas, separaciones o problemas emocionales.

Riqueza: Aprovecha parte del día para hacer planes. Escribe todo lo que deseas hacer profesionalmente y verás el futuro mucho más claro.

Bienestar: No te olvides de planificar unas vacaciones, tu salud va a necesitar un alto. Cuidado con los excesos que cometas.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Hoy será un día en el que podrías, por momentos, renunciar a ti mismo y a tus deseos para complacer o ayudar a los demás.

Amor: Tu relación está en crisis. Sería bueno que te pongas en lugar de la otra persona y analices si lo que estás dando es suficiente.

Riqueza: Hoy el valor de los recursos materiales se convierte en prioritario. Puede que sientas la necesidad de aumentar tus bienes.

Bienestar: Es un buen momento para que te dispongas a resolver o mejorar problemas crónicos de espalda, caderas, piel o dientes.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Una llamada de alguien de tu entorno familiar te alegrará. Verás cómo de a poco se van solucionando todos los problemas.

Amor: Amor muy fuerte, manéjalo bien porque de otra forma puede traer serias consecuencias ya que no se perdonarán los errores.

Riqueza: No planifiques gastos que luego no podrás afrontar, porque no tendrás más de lo que en justicia te corresponda.

Bienestar: Hazte valer y corta con las situaciones que impiden tu evolución. Reflexiona y recuerda que en ti se encuentra una gran fuerza que se llama voluntad.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: Tu programa de actividades sociales ha estado cargado hasta ahora, tendrás un ritmo más pausado que te proporcionará alivio.

Amor: En el plano sentimental, fuerte pasión que sentirán el uno por el otro. Todos sus problemas se arreglarán con escenas románticas y pasionales.

Riqueza: Es un buen momento para establecer nuevos contactos o cultivar los existentes para fomentar y lograr tus objetivos económicos.

Bienestar: Los poderes intelectuales están en el punto más alto. No te quedes ahí, lleva las cosas un paso más adelante y prueba estudiar algo.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Te reunirás con alguien a quien no has visto desde hace tiempo pero que siempre has sentido cercano a ti. Conclusiones útiles.

Amor: El temor y la duda te pueden obstaculizar la verdadera felicidad. Es hora de enfrentar cara a cara tus temores. Entendimiento.

Riqueza: Demoras en negocios y restricciones económicas, sabrás sobrellevarlas con paciencia y alcanzar las metas que te fijaste.

Bienestar: No te desesperes por resolver todo ya, concéntrate en tus actividades, deja que las cosas fluyan naturalmente. Ten paciencia y analiza bien los hechos.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: Receptivo, tu imaginación debería resultar bastante eficaz. No pongas en duda tu intuición, debes seguir confiando en ti mismo.

Amor: Deja en manos de tu pareja las decisiones delicadas y pondrás fin a esos problemas de familia que tanto te angustian.

Riqueza: Piensa acerca de lo que haces profesionalmente, si estudias lo que realmente quieres o si trabajas en el lugar adecuado.

Bienestar: No te embarques en problemas que son realmente ajenos a ti. No niegues brindar tu apoyo y consejo, pero trata de no hacerte cargo de todo.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: Alguien te hará ver las cosas de otra manera y te darás cuenta de lo equivocado que estabas respecto a algunas cuestiones.

Amor: Hace tiempo que tu pareja te reclama más atención. Sorpréndela compartiendo una cena romántica o una buena película.

Riqueza: Alguien descubrió el secreto de tu éxito y tratará de develar tu mejor creación. No lo permitas, que nadie sepa tu estrategia.

Bienestar: La concreción de grandes obras suele llevar demasiado tiempo. Ten paciencia y no le quites esfuerzo al logro de tus metas.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Utilizarás importantes contactos para llegar a personas ligadas a las altas esferas del arte y la cultura. Te sentirás reconfortado.

Amor: Tal vez hoy sientas que tus sentimientos no son correspondidos y esto te hará sentir tristeza y desilusión. Exprésalo.

Riqueza: Lo que se refiera a las finanzas será a lo que tendrás que prestar mucha atención. Debes ver bien dónde inviertes tus recursos.

Bienestar: No hagas ejercicios bruscos y evita levantar cosas que pesen demasiado. Deberías hacerte unos análisis de sangre o de orina por control general.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: Tendrás la chance de compartir un grato momento junto a tus seres queridos en la jornada de hoy. Aprovéchala.

Amor: Deja el orgullo de lado y propicia un acercamiento con tu pareja. Se avecinan tiempos de armonía y ternura en la relación.

Riqueza: Busca un tiempo durante la jornada de hoy para revisar las actividades de la semana. Que el trabajo no te tome por sorpresa.

Bienestar: Recuerda que todos eventualmente recibiremos una retribución por nuestra forma de actuar. Siempre ten en cuenta los sentimientos ajenos.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Estos días serán decisivos para tu profesión. Promoverás el contacto con figuras famosas y cercanas al poder.

Amor: Vas a estar romántico, sensual y muy positivo para conquistar por cualquier lugar que pases. Aprovéchalo!

Riqueza: Un feliz aporte del sexo opuesto podría inducir acertadamente a la compra de propiedades o automotores. Préstale atención.

Bienestar: Es tiempo de dejar el desorden y las ideas confusas y pasar a un orden signado por las mejores realizaciones.