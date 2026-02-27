Horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero de 2026

ARIES

Seducirá a todos los que se le pongan por delante. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

TAURO

Ambos, su pareja y usted, necesitan estar juntos. Momento clave para realizar nuevos proyectos financieros. Profesionalmente está en una racha de progreso. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.

GÉMINIS

Sobre el amor, tome usted la iniciativa por una vez. No descuide los asuntos inmobiliarios. En el trabajo, los enemigos han desaparecido ya del escenario. Encuentre el origen de sus continuos dolores de cabeza.

CÁNCER

Posee un halo de magia que encandila por donde va. Con el dinero, siga los consejos de los entendidos. Tome esa decisión de cara al trabajo. Evite el alcohol, no le conviene.

LEO

Su actual relación es su verdadero amor. No despilfarre el dinero en caprichos. Intente que los negocios no le quiten el sueño. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

VIRGO

La compañía ideal puede estar cerca. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Evite enemistarse con sus compañeros de trabajo. Punto débil y a tener en cuenta, su cabeza.

LIBRA

Día de intenso romanticismo. Jornada de gestiones económicas de gran importancia. Muy buena suerte en los negocios. Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello.

ESCORPIO

Mantendrá una buena relación con todos sus amigos. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir. Ambiente tenso en el trabajo, sea cauto y prevenido. Debe ocuparse un poco más de su estado de salud.

SAGITARIO

Ha llegado la estabilidad con la persona amada. Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Si la jaqueca persiste, consulte a un médico.

CAPRICORNIO

Atraviesa por un momento idílico. Llegan nuevos ingresos a su cuenta. Etapa de cambios constantes en el trabajo. Su salud no requerirá cuidados especiales.

ACUARIO

Su familia necesita más diálogo y apoyo que nunca. Cuidado con los robos y estafas. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Puede sufrir mareos por las cervicales.

PISCIS

Lo primero, intente ser feliz, después plantéese otros objetivos. Las finanzas están al alza. Funciona todo mejor en el trabajo actuando de forma sutil. Hoy hará gala de su buen humor.