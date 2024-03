Horóscopo del día jueves 21 de marzo de 2024

Aries. Ciertas formas de actuar de amigos cercanos te demostrarán que su amistad ya no es lo que fue en un tiempo.

Amor: Deberás resignarte a dejarle el camino libre a aquella persona que en algún momento compartió sentimientos con vos.

Riqueza: Recordá que las palabras siempre preceden a las acciones. Asegurate de manejarte con cautela en tus comentarios.

Bienestar: Recordá que el respeto no puede ser impuesto o comprado, debe ser ganado a través de acciones y actitudes adecuadas en el tiempo.

Tauro. Tu renuencia a entender y escuchar los consejos de las personas que te rodean está comenzando a alejarlas de vos. Cuidado.

Amor: No existe la pareja perfecta que se acomode a todos tus deseos y necesidades. Deberás aprender a tolerar ciertas cosas.

Riqueza: Mantené tu mente alerta todo el tiempo y lograrás hacer presa cada oportunidad que se presente en tu ambiente laboral.

Bienestar: Buscá reformular tus conductas de comunicación en la pareja, buscando llevarla a un nivel superior. No desistas inmediatamente, todo lleva tiempo.

Géminis. Tu casilla de correo electrónico necesita una limpieza. Hoy puede ser el día en que te deshagas del correo basura.

Amor: Si buscás a la pareja perfecta, nunca la encontrarás. Sé más realista en el amor o terminarás dándote la cabeza contra la pared.

Riqueza: Tenés un buen pasar económico, pero no te sentíss a gusto en tu trabajo. Buscá nuevos rumbos, te irá bien.

Bienestar: Ante las situaciones adversas, siempre mantenés tu buen humor. No dejés que nada logre borrarte la sonrisa ni el buen ánimo.

Cáncer. Nada mejor para el día de hoy que levantar el tubo y llamar a tus amigos. Organizá una salida para la noche.

Amor: Hoy no es el mejor día para hacerle escenas de celo a tu pareja. Su mal humor la hará reaccionar de la peor manera.

Riqueza: Te obligarán a cambiar tu metodología de trabajo y te costará adaptarte. Capacitate, te ayudará a ascender.

Bienestar: No canalicés tus frustraciones mediante la comida. Buscá alguna actividad más productiva que sirva para levantar tu ánimo.

Leo. No olvidés las fechas importantes. Tu cabeza está puesta en tu trabajo y pasaste por alto el cumpleaños de algunos seres queridos.

Amor: Los solteros tendrán la suerte a su favor, ya que aparecerá alguien que los sacará de su ostracismo. Disfruten este momento.

Riqueza: Las ofertas laborales se hacen presentes en este período. Evaluá lo positivo y lo negativo de cada una antes de decidirte.

Bienestar: Puede que no sepas lo que querés, pero sí sabés lo que no quieres. Así que alejá de tu vida a esas personas que no te hacen bien.

Virgo. La jornada de hoy se presenta con varias complicaciones. Necesitarás ser bien práctico para poder resolver todos los problemas.

Amor: No esperés que tu pareja confíe en vos cuando lo único que le das son motivos de sospecha. Sé más sincero con tus sentimientos.

Riqueza: Observador como siempre, no hay detalle que se te pase por alto. Pero no te duermas en los laureles, algo se te puede escapar.

Bienestar: Escribí tus ideas ni bien aparezcan, así no corrés peligro de que después se te olviden. Tenés talento para la literatura, aprovechalo.

Libra. Dispondrás de un poco de tiempo libre para poder dedicárselo a tus seres queridos en la jornada. Aprovechalo.

Amor: Disfrutá de los logros de tu pareja como si fueran los tuyos propios. Esto los ayudará a compenetrarse mejor aún.

Riqueza: Revisá tu agenda con tiempo el día de hoy y prepará tus cosas para empezar con el pie derecho la semana laboral.

Bienestar: Así como no existiría la luz sin la concepción de las sombras, no puede haber felicidad si alguna vez no has experimentado la miseria.

Escorpio. Las palabras de algunas personas mal intencionadas afectarán una amistad que tenés desde hace largo tiempo. Cuidado.

Amor: Recordá que la vida nos ofrece lo que buscamos en aquellos lugares menos pensados. Lo impensable pasará hoy.

Riqueza: Deberás enfrentar un incremento inesperado de carga laboral, lo que te llevará a suspender tus planes para el domingo.

Bienestar: No te dejés apabullar por las recientes malas experiencias a nivel emocional que te ha tocado experimentar. Lo mejor está aún por venir.

Sagitario. Hoy puede ser un gran día tanto en el ámbito familiar como laboral, todo depende de que no hablés demasiado.

Amor: Surge la posibilidad de un viaje con tu pareja. Pero lo que parecía una luna de miel se convertirá en un verdadero fracaso.

Riqueza: Que cada cual atienda su juego, vos ocupate de tus asuntos y los demás de los suyos. Mejor separá las aguas y evitá pleitos.

Bienestar: Nada mejor que una charla con tus mejores amigos en este momento. Su alegría y buen humor te ayudarán a salir del pozo en el que te encontrás.

Capricornio. Te sentís insatisfecho con la vida que llevás. Nada te complace y no sabes por qué. Busca la respuesta en tu interior.

Amor: Comenzá a ponerle un poco más de presencia a esta relación. Trabajás demasiado y tu pareja te lo está reprochando.

Riqueza: Tu capacidad de razonamiento hará que a un problema complicado lo resuelvas rápidamente. Tus superiores te felicitarán.

Bienestar: La familia estuvo siempre presente, en las buenas y en las malas, así que ahora no podés ser indiferente a los problemas que atraviesa.

Acuario. Hacé que todo el trabajo hecho en este último tiempo rinda sus frutos. No permitas que nada ni nadie eche todo a perder.

Amor: La vida en pareja está haciendo un buen trabajo en vos. Tu carácter está más apacible y calmo, los demás te lo harán notar.

Riqueza: Si necesitás consejos sobre finanzas, recurrí a un colega de confianza porque tu familia te hará tomar decisiones erróneas.

Bienestar: No le exijas a tu organismo más de lo que puede dar. Reconocé tus limitaciones para el deporte y realizá actividades acordes a vos.

Piscis. De manera inesperada, aparecerá alguien a visitarte y traerá buenas noticias. Preparate porque desde hoy tu vida puede cambiar.

Amor: Vivís tu relación como si fuese el vínculo más importante que tenés en esta vida, no olvidés a tus demás seres queridos.

Riqueza: Si dudás a la hora de invertir tu dinero, consultalo con tu familia. Como siempre, ellos sabrán aconsejarte correctamente.

Bienestar: Tu compromiso con la realidad te lleva a realizar actividades que te agotan física y mentalmente. Tratá de descansar un poco más.