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Horóscopo de hoy, lunes 30 de marzo de 2026

Conocé qué te deparan los astros para el día de hoy.

30 Marzo de 2026 08.17

Aries

La jornada pide más orden con los gastos y menos impulsividad al momento de resolver cuestiones económicas. Un pequeño desajuste puede alterar el humor, pero será pasajero. También conviene equilibrar mejor lo que das en vínculos y salidas compartidas.

Tauro

Es un buen día para reorganizar rutinas, corregir hábitos y volver a enfocarte en lo que realmente te importa. Los cambios recientes pueden generar desconcierto, pero también abren una oportunidad para acomodar prioridades y recuperar estabilidad.

Géminis

Las cuentas vuelven a ocupar el centro de la escena y obligan a actuar con más previsión. En el plano afectivo, conviene observar con calma a esa persona que te interesa y no dejarte llevar por opiniones ajenas antes de sacar conclusiones.

Cáncer

El hogar, la intimidad y los vínculos cercanos ganan importancia en un momento de sensibilidad especial. También puede aparecer alguien del entorno cuya energía no te hace bien. Detectarlo a tiempo ayudará a proteger tu equilibrio.

Leo

El amor pide menos intensidad y más paciencia. Forzar tiempos o querer acelerar definiciones puede jugar en contra. Vivir el día con más pausa te permitirá disfrutar mejor de lo que pasa y leer con mayor claridad las señales del otro.

Virgo

Alguien cercano puede necesitar contención emocional, aunque no lo diga de forma directa. A la vez, podrían llegar novedades ligadas al trabajo o a una decisión importante. No será momento de apurarte, sino de pensar bien cada paso.

Libra

La creatividad y la inspiración estarán en un nivel alto, con buenas señales para el trabajo, los proyectos y las ideas nuevas. Si aparece cansancio mental, convendrá hacer una pausa, cambiar de aire y buscar estímulos que te renueven.

Escorpio

Quedarte atrapado en la nostalgia no ayuda a ver lo que se abre por delante. El día invita a soltar lo que ya no suma y a prepararte para una etapa distinta. La familia o los afectos de confianza pueden ser un refugio importante.

Sagitario

El amor toma protagonismo, ya sea a través de la distancia, de mensajes o de una aparición inesperada. Para quienes están solos, puede surgir alguien por un camino poco habitual. Habrá que prestar atención a lo que aparezca sin forzarlo.

Capricornio

Las obligaciones pesan más de la cuenta y eso puede generar agotamiento. El día pide bajar exigencias, reconectar con la gente querida y hacer espacio para el descanso. También será importante reactivar el diálogo en la pareja o en los vínculos más cercanos.

Acuario

La rutina empieza a mostrar señales de desgaste y será necesario mover algunas piezas. Cambiar hábitos, salir de la comodidad y retomar proyectos postergados puede darte un impulso nuevo. También podría reaparecer una amistad del pasado.

Piscis

Aunque el panorama general sea estable, puede surgir una tensión puntual en la pareja o en lo emocional. La clave estará en hablar más y no tomar distancia por orgullo. También conviene cuidar el descanso y recuperar espacios de ocio.

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