Horóscopo de hoy 24 de octubre de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un encuentro con alguien que le despierta interés puede resultar especialmente agradable. Muéstrese natural y disfrute de la conversación. Si tiene pareja, preparar una sorpresa sencilla puede ayudar a renovar la ilusión.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las ganas de compartir momentos íntimos con su pareja pueden llevarlo a preparar un plan especial. Deje espacio para la improvisación. Un paseo tranquilo será una buena manera de terminar la tarde.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Una actividad con amigos puede ayudarlo a dejar atrás pequeñas preocupaciones sentimentales. Disfrute de la compañía sin dar vueltas a conversaciones pasadas. La jornada también será favorable para cuidarse un poco.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El fin de semana puede ofrecerle una buena oportunidad para mostrar cariño a su pareja. Organice algo que les guste a los dos. Un cambio de ambiente le vendrá bien para relajarse.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Un encuentro inesperado puede despertarle una atracción especial. Disfrute de la experiencia sin hacerse demasiadas expectativas. Si ya tiene pareja, un plan diferente ayudará a recuperar momentos de complicidad.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Un paseo o una actividad física agradable puede ayudarlo a recuperar energía. Aproveche el día para alejarse de las pantallas. Una conversación con su pareja le aportará una alegría especial.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una pequeña inseguridad sentimental puede desaparecer si comparte sus sentimientos con naturalidad. Escuche también qué necesita la otra persona. Una comida con amigos puede convertirse en el mejor momento del día.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Puede darse cuenta de que merece la pena recuperar el contacto con una persona de la que se había distanciado. Un mensaje amable será un buen comienzo. La tarde invita a disfrutar de una afición personal.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Una propuesta de su pareja puede hacerle vivir una jornada especialmente ilusionante. Acepte los planes improvisados si le apetecen. Una conversación familiar también puede aportarle una noticia agradable.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Un plan diferente con su pareja puede ayudarlos a descubrir una actividad que les guste a los dos. No hace falta gastar mucho. Lo más importante será pasar tiempo juntos y divertirse.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La tranquilidad sentimental puede permitirle disfrutar de un sábado especialmente agradable. Comparta una actividad con alguien querido. Una salida por la ciudad le dará la oportunidad de descubrir un lugar nuevo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Un encuentro con amigos puede ayudarlo a recuperar el buen humor y olvidar una pequeña decepción. Déjese sorprender por los planes de los demás. Por la noche, reserve tiempo para descansar.