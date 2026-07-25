Horóscopo de hoy 25 de julio de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se siente agredido por un amigo, aclárelo cuanto antes. Mal momento para obtener beneficios. Jornada positiva en el terreno laboral. La actividad realizada estos días le ha restado fuerzas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Resuelva ese asunto pendiente en su corazón. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Hoy es el día de hacerse esa revisión rutinaria.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Muy bien con su actual amor, cuídelo. Buen momento para las inversiones. En el trabajo, siga fomentando la creatividad de su equipo. Apúntese a alguna actividad relajante.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Las posibilidades de conocer gente divertida son muchas. Lea las páginas económicas del periódico, aprenderá mucho. Planee cuidadosamente la estrategia a seguir en el trabajo. Dolor en las piernas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La compenetración con su pareja es total. Supera su mala situación económica. En el entorno laboral, problemas por su actitud negativa. Si nota fatiga o mareos, no lo deje y vaya al especialista.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La amabilidad abre muchas puertas, también la del amor. Los asuntos monetarios se resolverán a su favor. Se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor. El caminar todos los días mejorará su riego sanguíneo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El amor: romántico, apasionado, e intenso. Recibe cierta suma de dinero procedente de la familia. La disciplina en el trabajo va a tener buenos resultados. Estar en forma le da calidad de vida.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su pareja tiene que viajar; no se deprima y salga con sus amigos. Gracias a su constancia y astucia, no le falta el dinero. Plenamente satisfecho con su trabajo. Caminar ayuda a oxigenar mente y cuerpo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Quizá consolide una relación sentimental. Con el dinero, siga los consejos de los entendidos. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si sigue con sus caprichos, su pareja se va a desengañar. Ahorre para poder hacer frente a posibles gastos imprevistos. En el trabajo, contenga sus impulsos. Día saludable, la fruta y la verdura son las responsables.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Quienes están a su alrededor intentarán hacerle feliz. Compre algo nuevo y no se gaste un dineral en reparaciones. Puede tener ofertas de trabajo muy interesantes. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los asuntos del corazón le causan quebraderos de cabeza. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Relájese y será capaz de controlar su trabajo. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.