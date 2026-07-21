Horóscopo de hoy, martes 21 de julio del 2026

ARIES

Intensidad en lo afectivo. Gaste menos dinero en el hogar y disfrútelo en algún viaje. Logre la confianza de compañeros y superiores. Los analgésicos le aliviarán los síntomas, pero no el mal.

TAURO

Procure transmitir a su pareja lo mucho que significa para usted. Disfrute un poco más de su dinero. Resolverá problemas tecnológicos en su trabajo. Organice esos aspectos de su vida que le traen de cabeza.

GÉMINIS

Vivirá un extraño encuentro con alguien que le gusta mucho. Evite caprichos superfluos e intente ahorrar un poco más. Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro. Le falta la ayuda de un amigo para desahogarse.

CÁNCER

Los gestos complacientes pueden llevarle a suposiciones confusas. Le conviene reducir al máximo los gastos. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Debería adoptar hábitos de vida más saludables.

LEO

Serenidad y estabilidad sentimental le rodean. No sea tacaño, dentro de poco tendrá un golpe de suerte. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Especial cuidado con los huesos.

VIRGO

Está en un momento en que puede enamorarse fácilmente. No se fíe de los demás y maneje sus inversiones. Momento profesional muy delicado. Cuídese más, la noche se hizo para descansar.

LIBRA

Posee un halo de magia que encandila por donde va. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

ESCORPIO

En el amor, clara tendencia a la monotonía. Posibles pérdidas de bienes. Sus compañeros verán que sus intenciones son buenas. Si su trabajo es sedentario debe hacer alguna actividad.

SAGITARIO

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. Le sobran buenas ideas para sus inversiones. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Una buena pedicura es lo que usted necesita.

CAPRICORNIO

Es posible que pase por una situación amorosa difícil. Revise los pagos mensuales. Su horizonte laboral se amplía, aprovéchelo. Sea prudente con la bebida y la comida.

ACUARIO

Lo pasará en grande conociendo a gente nueva. Cuidado con los gastos excesivos. Acontecimientos sorprendentemente positivos en el trabajo. Un paseo en bici puede ayudarle a relajarse.

PISCIS

Los astros favorecen los vínculos afectivos. Una ayuda inesperada le saca del agobio económico. Tendrá una jornada laboral difícil. Día perfecto para empezar a hacer ejercicio.