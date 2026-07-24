Horóscopo de hoy, viernes 24 de julio del 2026

ARIES

Conocerá a una persona de ensueño. Hoy recuperará el dinero que ya no esperaba recibir. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Su organismo funciona como un reloj.

TAURO

Día óptimo para iniciar un idilio. Jornada de gestiones económicas de gran importancia. Haga algún curso para superarse en su trabajo. No se exceda con el tabaco, sus pulmones lo notarían.

GÉMINIS

Debe ser más sincero con su pareja. Momento de lento, pero seguro, crecimiento económico. Éxito profesional o de estudios, gracias a su imaginación. Sus dientes están muy sensibles al frío y al calor.

CÁNCER

Pondrá fin a todas sus dudas después de dialogar. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Si padece asma, cuídese más, podría tener una recaída.

LEO

Muchas satisfacciones en el terreno sentimental y familiar. No confíe en la llegada de ingresos extras. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Con ejercicio y dieta, mejorará su aspecto.

VIRGO

Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Vive con demasiados caprichos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Dese un respiro y descanse un poco más.

LIBRA

Ese amor del pasado ha dejado de interesarle. Controle las vueltas que le den en los comercios. Ante un problema laboral manejará la situación con éxito. Proteja sus labios si está mucho tiempo al aire libre.

ESCORPIO

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Hoy tendrá que asumir el trabajo de dos personas. Un paseo diario le vendrá muy bien.

SAGITARIO

Pueden aparecer conflictos en esa nueva relación. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. Debe prevenir una posible otitis.

CAPRICORNIO

Conocerá a una persona muy atractiva y prometedora. En el aspecto económico vive una jornada boyante. Los viajes de trabajo son circunstanciales, no se agobie. Su estado de salud será regular.

ACUARIO

Si tiene pareja, le ayudará a llevar mejor los temas profesionales. Tiene buen ojo para el dinero, invierta en acciones. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. Guarde las fuerzas para el fin de semana.

PISCIS

El amor llega sin necesidad de buscarlo. Prudencia a la hora de tomar decisiones administrativas. Se avecina un día de tensión laboral. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.