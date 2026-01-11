Horóscopo de hoy, domingo 11 de enero de 2026

ARIES

Comparta sus problemas con su pareja. Controle los gastos o tendrá problemas económicos. Oportunidad de progreso profesional. Evite los estados de crispación.

TAURO

No se deje alterar por el nerviosismo de su pareja. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Personas influyentes en el trabajo le tomarán en cuenta. Debe prevenir una posible otitis.

GÉMINIS

Los demás no le expresan sus emociones como le gustaría. Preste atención a sus asuntos financieros. Puede llegar un ascenso laboral inesperado. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

CÁNCER

Su familia le dará el apoyo que tanto necesita. Si controla los gastos, todo irá bien. Es buen momento para ordenar papeles en la oficina. Refuerce su sistema inmunológico.

LEO

Deje de huir de la palabra «matrimonio». Prudencia en cuestiones de dinero. Oferta laboral muy interesante. Si tiene una mente sana también tendrá un cuerpo sano.

VIRGO

Busque un momento de soledad para poner orden en su interior. Controle sus impulsos consumistas. Nadie podrá frenar su buena racha en el trabajo. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

LIBRA

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Con el dinero recuperado, podrá darse algún capricho. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. Introduzca más agua en su dieta.

ESCORPIO

Si su relación de pareja está un poco dañada, refuércela. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Debido a su constancia, conseguirá un buen trabajo. Cuidarse no quiere decir obsesionarse.

SAGITARIO

Parece predispuesto a dar todo el cariño que su pareja le pide. Progresa económicamente. Las novedades en el trabajo le pondrán algo nervioso. El estómago será hoy el protagonista.

CAPRICORNIO

Una sonrisa como la suya a tiempo, será una victoria. Inesperadas ganancias, disfrútelas. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

ACUARIO

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Está satisfecho con la entrevista de trabajo realizada. Bailar puede ser una actividad idónea.

PISCIS

Debe ser más comprensivo y cariñoso con su pareja. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. La moderación es una medicina.