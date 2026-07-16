Horóscopo de hoy, jueves 16 de julio del 2026

ARIES

Está inspirado en el terreno afectivo. Revise sus extractos bancarios, puede encontrar algún error. Resuelva ese injustificado malestar con un compañero. Gran bienestar, disfrútelo.

TAURO

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Cuidado con las nuevas inversiones que le proponen. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. El ejercicio será vital para mantenerse en forma.

GÉMINIS

Encuentro amoroso, fugaz, pero intenso. Controle la cantidad que gasta en apuestas y loterías. Enhorabuena, el éxito profesional ha llegado. La vitalidad y la energía se restablecerán pronto.

CÁNCER

El romanticismo es importante, pero no lo sobrevalore. Se están revalorizando sus inversiones. Hágase notar para que reconozcan su trabajo. Mucha atención a sus rodillas, están algo débiles.

LEO

Debe aprender a pedir a su pareja afecto y cariño. Está en un buen momento económico. Es importante que colabore con sus compañeros y se calme. El zumo de naranja en ayunas es muy saludable.

VIRGO

Amenaza de una pequeña crisis emocional. Jornada financiera muy positiva. Sus superiores están contentos con su trabajo. Las dietas extrañas no son fiables, consulte a un médico.

LIBRA

Se producirá un reencuentro con una vieja amistad. En el ámbito económico, la suerte estará de su parte. Se sentirá útil y querido entre sus compañeros. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

ESCORPIO

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Oportunidad de buenas y beneficiosas inversiones. No se precipite ante esas ofertas laborales. Las tensiones familiares le tienen agotado, relájese.

SAGITARIO

Su vida amorosa estará dominada por la incomprensión. Económicamente, la suerte le sonríe. Sus proyectos profesionales se podrían ralentizar. No se preocupe por su salud, es muy buena.

CAPRICORNIO

No fomente la inseguridad y desconfianza entre sus amigos. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. Si no es sistemático en su trabajo, el caos irá ganando terreno. El nerviosismo dominará su conducta.

ACUARIO

Abandone esa intolerancia con la persona amada. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. Puede sufrir una otitis; cuide de manera especial sus oídos.

PISCIS

Si tiene problemas familiares no eluda hablar de ellos. Reserve el dinero para las cosas realmente necesarias. Le harán una oferta de trabajo interesante. Estará lleno de energía.