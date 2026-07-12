Horóscopo de hoy, domingo 12 de julio del 2026

ARIES

Ha dejado en segundo plano a alguna persona muy querida. Su economía va bien, permítase algún capricho. Mal momento para cambiar de trabajo. No se preocupe por su salud, es estupenda.

TAURO

Conseguirá la atención de esa persona que le interesa. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Aproveche las oportunidades de mejora laboral que surjan. Evite los excesos en las comidas.

GÉMINIS

Un encuentro casual puede abrir nuevas perspectivas en el plano afectivo. Sus finanzas requieren un control más estricto este domingo. Jornada ideal para planificar sus metas profesionales. Preste atención a su descanso.

CÁNCER

Buen momento para dialogar y aclarar viejos malentendidos con su pareja o familia. En lo económico, se vislumbran ingresos estables pero evite gastos superfluos. Su entorno laboral le reconoce su esfuerzo. Excelente vitalidad física.

LEO

Su carisma habitual atraerá miradas y fortalecerá los vínculos amorosos. Administre con cautela sus tarjetas de crédito. No postergue las decisiones importantes en sus proyectos individuales. Una caminata le vendrá de maravilla.

VIRGO

Sea más paciente con las demandas afectivas de su entorno cercano. Un pequeño alivio financiero le dará tranquilidad para la semana entrante. Los obstáculos en las tareas cotidianas se resolverán con ingenio. Cuide su zona lumbar.

LIBRA

Momento propicio para la reconciliación y para demostrar el afecto postergado. No arriesgue capital en inversiones que no conoce a fondo. Su creatividad estará en alza para idear nuevas estrategias profesionales. Su salud es sólida.

ESCORPIO

La Luna favorece la intimidad y los compromisos afectivos sinceros. Sus gastos del hogar pueden incrementarse; mantenga el presupuesto bajo control. Evite discusiones innecesarias con superiores. Desconéctese de las pantallas para relajar la mente.

SAGITARIO

Se abren las puertas a nuevas amistades o romances apasionados. Su constancia económica empieza a dar los primeros frutos. Afronte los desafíos pendientes sin perder el optimismo característico de su signo. Buen momento de rendimiento físico.

CAPRICORNIO

Día propicio para compartir momentos de ternura en el hogar y afianzar lazos familiares. Los asuntos financieros marchan bajo un orden estricto. Mantenga su posición frente a las presiones externas. Su salud experimenta una notable mejoría.

ACUARIO

La comunicación fluida será la clave para destrabar tensiones de pareja. Afronte sus compromisos monetarios con practicidad y sin agobios. En lo laboral, se avecinan mejoras en las condiciones de contratación. Preste atención a posibles contracturas.

PISCIS

Su intuición le guiará hacia la resolución de un dilema sentimental complejo. Un golpe de suerte o intuición le permitirá optimizar sus ahorros dominicales. Su perseverancia será la llave del éxito futuro. Una dieta equilibrada será su gran aliada.