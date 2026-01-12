Horóscopo de hoy, lunes 12 de enero de 2026

ARIES

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión. Hay un compañero que le puede ayudar mucho. Su salud comenzará a recuperarse.

TAURO

Sensible a todo lo relacionado con el amor. Momento idóneo para vender una casa. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Hágase un chequeo de la dentadura y de la vista.

GÉMINIS

La familia le va a tener bastante pendiente de ella. La fortuna y la suerte están de su parte. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Le cuesta vencer la fatiga y el sueño, necesita más descanso.

CÁNCER

Aclare con su pareja ese malentendido. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Rompa con las limitaciones, exprese su lado creativo en el trabajo. Tenga paciencia, por su salud.

LEO

Mime más a los suyos. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. El yoga le puede ayudar a controlar su mente.

VIRGO

Romántico y detallista con su pareja. Ha gastado más de la cuenta, aprenda la lección. La buena improvisación es muy valorada por sus jefes. No haga esfuerzos que vayan más allá de sus posibilidades.

LIBRA

Está confundido, siente una loca pasión poco realista. Buenas oportunidades económicas. Procure aislar los problemas laborales de su vida privada. No se exceda bebiendo tanta agua, tampoco es bueno.

ESCORPIO

Entra en un momento amoroso favorable. Ocúpese de resolver los temas bancarios atrasados. Jornada favorable para firmar un contrato laboral. Carencia de vitaminas en su alimentación.

SAGITARIO

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. Hoy viajará por motivos de trabajo. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.

CAPRICORNIO

Apasionado, su pareja disfrutará de esos momentos. Su economía no le permite realizar muchos gastos. No deje que sus palabras se malinterpreten en su trabajo. Si es fumador, piense en su salud.

ACUARIO

Utilice su faceta sexy y salga a comerse el mundo. Económicamente, no se puede permitir muchos excesos. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Tendrá buena salud y mucha marcha.

PISCIS

Magnífico momento para el amor. Escuche a los expertos o tendrá problemas económicos. Evite que el trabajo se acumule. No se olvide de las revisiones del dentista.