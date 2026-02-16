Horóscopo de hoy, lunes 16 de febrero de 2026

ARIES

Continúe con la relación, la persona amada le corresponde. Económicamente, no se puede permitir muchos excesos. Tendrá dudas sobre la eficacia de su trabajo. Atienda a su cuerpo y descanse lo suficiente.

TAURO

Nuevas afinidades con su pareja, se divertirán mucho. Sus asuntos financieros requieren una pronta revisión. Trate de conseguir el apoyo que necesita en su trabajo. Cuidado con los resfriados, tiene pocas defensas.

GÉMINIS

La imaginación es muy importante, también en el amor. Esperanzas de mejora económica. Cansancio pasajero o fatiga en el trabajo. Ponga más orden en las comidas.

CÁNCER

Mire en su interior y cambie actitudes desagradables. No haga ningún gasto que no sea necesario. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. Día en que se va a encontrar fuerte física y mentalmente.

LEO

Compenetración excelente con su pareja. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Trabajar por su cuenta puede ser una opción. Antes de alzar la voz recuerde que su garganta se resiente.

VIRGO

Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Día de buena suerte con los juegos de azar. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. Encontrarse de maravilla no significa bajar la guardia.

LIBRA

Utilice su faceta sexy y salga a comerse el mundo. El dinero que necesita llegará fácilmente. Actividad laboral interesante. Acobardado y deprimido por pequeños problemas físicos.

ESCORPIO

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. Buena suerte en los juegos de azar. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. Los sobreesfuerzos físicos a la larga se pagan.

SAGITARIO

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Seguir perdiendo dinero es un lujo que no puede permitirse. Sus jefes compensarán todos sus esfuerzos. Ojo con las picaduras de insectos.

CAPRICORNIO

En el amor, las cosas se presentan enriquecedoras. Excelente jornada para las finanzas. Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

ACUARIO

Buen momento para ahondar en los sentimientos. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Algún conocido, le proporcionará una oferta de trabajo. Acuda a ese taller de psicología y relaciónese.

PISCIS

La vida social cobrará un gran protagonismo. El dinero va a venir de todas partes. Su sueño es montar un negocio y ahora es el momento. La dieta de adelgazamiento es fundamental para su salud.