Horóscopo de hoy, lunes 26 de enero de 2026

ARIES
Cuando tomas la iniciativa, todo empieza a ordenarse a tu favor. Es el momento de confiar en tu impulso natural y atreverte a empezar algo que tienes en mente. Cuentas, además, con Neptuno, que hoy ingresa en tu signo, activando tu intuición y acercándote a tus sueños.
TAURO
El planeta Urano en tu signo te abre caminos nuevos donde antes solo veías límites y muchos inconvenientes. Confía, que vienen cambios muy positivos a tu vida. El Cuarto Creciente de la Luna te ayuda a dar un impulso a algo que has comenzado recientemente.
GÉMINIS
Con la poderosa energía astral que estás recibiendo, lo que antes parecía fuera de tu alcance se puede materializar ahora. La fortuna fluye a tu favor y tu energía va a destacar esta semana. Hoy es tu día mágico. Pídele un deseo a la Luna.
CÁNCER
El Cuarto Creciente te llena de energía y vitalidad, ayudándote a que veas claro el camino que te va a conducir al éxito. Es un buen momento para emprender iniciativas o tomar decisiones que repercutirán favorablemente en tu vida.
LEO
Tu vida se acelera y llegan muchas oportunidades. Tendrás que estar atento para aprovecharlas porque es tu momento y no te conviene dejarlo pasar. Si algo o alguien merece tu tiempo, encontrarás la manera de integrarlo en tu vida sin perder tu ritmo.
VIRGO
Aunque hayas sufrido desilusiones o alguna dolorosa traición, la energía del Cuarto Creciente de la Luna te llena de fuerza para seguir adelante sin que nada ni nadie te detenga. Vienen nuevas experiencias positivas que te ayudarán a olvidar y recuperar la sonrisa.
LIBRA
Estás dando tu máximo, y tu cuerpo y mente te piden un respiro, pero la energía del Cuarto Creciente te da la fuerza que necesitas para seguir adelante sin perder el rumbo. Es el momento de aclarar algo que te distancia de una persona que quieres.
ESCORPIO
Has asumido tantas responsabilidades y llevado tantas cargas que estás al borde del agotamiento. Es momento de darte un respiro y permitir que te cuiden un poco. Piensa más en lo que tienes que en lo que te falta para no amargarte con el dinero.
SAGITARIO
El Cuarto Creciente te transmite la energía que necesitas para confiar en ti mismo, incluso si algo no salió como planeabas. Tu luz interior se activa, y la fuerza de tu signo derribará cualquier obstáculo para que alcances lo que tanto deseas. No te rindas.
CAPRICORNIO
Bajo el influjo del Cuarto Creciente y con Urano bien aspectado, es un buen momento para replantearte proyectos que habías dejado aparcados. Ahora tienes impulso para ponerlos en marcha y creatividad para apartar los obstáculos y avanzar con valentía.
ACUARIO
Muchas felicidades. En tu signo se concentra una energía planetaria fuerte y magnética, que te brinda protección y atrae la buena suerte hacia ti. Es el momento de rectificar algún error que has cometido en el pasado y que te está condicionando.
PISCIS
El riguroso Saturno sigue transitando por tu signo y puede que sientas ciertas restricciones o responsabilidades que te pesan, pero su energía también te va a ayudar a organizar tu vida y a poner límites saludables. Tu intuición te guiará; síguela y acertarás.