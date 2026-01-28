Así va a estar el clima de Catamarca este miércoles

Llegamos a mitad de la última semana del primer mes del año y el clima se sigue presentando inestable y caluroso, como ha sido la tendencia del verano en Catamarca en las últimas semanas.

Por ello, durante la mañana, se esperan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10 y el 40 por ciento. En ese tramo del día, la temperatura rondará los 26 grados, con vientos leves a moderados del sector Noreste (NE), que soplarán entre 7 y 12 kilómetros por hora. Si bien las lluvias no serían generalizadas, se recomienda precaución ante posibles episodios breves de agua, especialmente en las primeras horas.

Con el correr de la jornada, las condiciones tenderán a desmejorar hacia la tarde, período en el que se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de ocurrencia que aumenta al 40-70 por ciento. En paralelo, la temperatura alcanzará su pico máximo del día, llegando a los 31 grados, lo que podría generar una sensación térmica elevada. El viento continuará soplando desde el mismo sector, manteniendo velocidades similares a las de la mañana.

Hacia la noche, el tiempo mostrará una mejoría paulatina. El cielo se presentará parcialmente nublado, con una baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá levemente hasta los 25 grados, mientras que el viento rotará al sector Sudoeste (SO) y disminuirá considerablemente su intensidad, con velocidades de apenas 0 a 2 km/h, aportando mayor estabilidad al cierre de la jornada.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente durante la tarde, cuando podrían registrarse fenómenos meteorológicos más intensos. La combinación de altas temperaturas y tormentas fuertes puede generar complicaciones puntuales, tanto en la circulación como en actividades al aire libre.