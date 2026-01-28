Cortes de luz programados en Catamarca: ¿cuándo y qué zonas serán las afectadas?

La empresa TRANSNOA S.A. ha anunciado la ejecución de trabajos de emergencia que impactarán de manera integral en el suministro eléctrico de la región. Estas tareas, coordinadas bajo la supervisión del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y EC SAPEM, tienen como objetivo realizar obras de mantenimiento general y mejoras sustanciales en el sistema.

Los detalles técnicos de la jornada en esta jurisdicción son los siguientes:

Fecha: Jueves 29 de enero.

Jueves 29 de enero. Horario: De 17 a 20 horas.

De 17 a 20 horas. Zona Afectada: Todo el departamento Andalgalá.

De forma paralela, se llevará a cabo un esquema de mejoras programadas destinadas al mantenimiento y optimización de la red eléctrica en sectores específicos del departamento Belén. Al igual que en el caso anterior, estas maniobras buscan garantizar la estabilidad futura del servicio para los usuarios locales.

La planificación para este sector establece los siguientes parámetros:

Fecha: Jueves 29 de enero.

Jueves 29 de enero. Horario: De 7 a 10 horas.

De 7 a 10 horas. Zonas Afectadas: Localidades de Londres, Jacipunco y El Shincal.

El Gobierno de Catamarca recuerda a la población que la programación completa se encuentra disponible para su consulta en el calendario oficial del sitio web https://www.google.com/search?q=ecsapem.com.ar.