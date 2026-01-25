Alerta Amarilla en la Capital: tormenta, vientos de 80 km/h y posible granizo

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital ha emitido un comunicado oficial de carácter preventivo tras declarar la Alerta Amarilla por tormentas para el área metropolitana. El reporte técnico advierte sobre el desarrollo de tormentas fuertes que, debido a la inestabilidad atmosférica, podrían alcanzar niveles de severidad de forma aislada, afectando la normalidad de la jornada y requiriendo una conducta prudente por parte de los ciudadanos.

El aspecto más crítico de este informe meteorológico radica en la intensidad de las ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Este nivel de fuerza eólica, sumado a la actividad eléctrica intensa prevista, constituye un escenario de riesgo para el tránsito peatonal y vehicular, así como para la infraestructura urbana ligera.

Según el detalle de la Secretaría, las tormentas podrán estar acompañadas principalmente por:

Granizo: Caída de piedra de forma aislada que podría dañar bienes materiales.

Caída de piedra de forma aislada que podría dañar bienes materiales. Ráfagas de viento: Vientos de hasta 80 km/h con capacidad de derribar ramas o cartelería.

Vientos de hasta 80 km/h con capacidad de derribar ramas o cartelería. Descargas eléctricas: Una frecuencia inusual de rayos en las zonas de mayor desarrollo de nubes.

Una frecuencia inusual de rayos en las zonas de mayor desarrollo de nubes. Precipitación abundante: Gran volumen de agua cayendo en períodos cortos de tiempo.

Acumulados de agua y variabilidad del impacto

En términos de pluviometría, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm. Sin embargo, las autoridades provinciales advierten que estos registros podrían ser superados en forma puntual, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporales en sectores específicos de la capital.

Una aclaración importante que acompaña al parte oficial es la naturaleza "aislada" del fenómeno. Esto significa que los impactos mencionados son escenarios posibles, pero no se manifestarán de forma homogénea en toda la ciudad. Mientras que algunos barrios podrían enfrentar tormentas severas, otros sectores de la periferia o el centro podrían verse afectados en menor medida o, incluso, no registrar precipitaciones significativas.

El propósito central de esta Alerta Amarilla es facilitar que la población tome recaudos simples para evitar incidentes. Desde el organismo municipal se subraya que, aunque muchas veces estos fenómenos no terminan generando daños materiales o humanos, la naturaleza imprevisible de una tormenta puntual obliga a la emisión de este tipo de avisos preventivos.

La recomendación oficial es clara: mantenerse informados, asegurar elementos que puedan volar por el viento y evitar zonas de evacuación de agua natural durante el desarrollo de la precipitación abundante. La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos mantendrá la vigilancia sobre el área de cobertura mientras persista la inestabilidad climática, con el fin de informar cualquier cambio en la intensidad de los fenómenos previstos para Catamarca Capital.