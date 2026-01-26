Horóscopo: predicciones para la semana del 25 al 31 de enero

El tránsito astral de la última semana de enero de 2026 propone un escenario de balances y proyecciones. Según los movimientos planetarios registrados entre el 25 y el 31 de enero, cada signo enfrentará desafíos específicos que requerirán tanto intuición como una gestión estratégica de los recursos. En este informe especial, analizamos el panorama completo para que puedas anticiparte a las tendencias del universo.

Fuego: acción, pasión y desafíos sociales

Los signos de fuego vivirán una semana de alta intensidad, donde el corazón dictará el ritmo y la razón deberá actuar como reguladora en las inversiones.

Aries (21/3 al 20/4): En el amor, un sentimiento arrollador le hace perder la cabeza; la clave es atreverse para lograr mayor entendimiento en la pareja y consolidar romances. Respecto al dinero, la recomendación es minimizar riesgos en las inversiones sin dejar de apostar al futuro; un conflicto actual terminará con final feliz. Clave de la semana: déjese querer y será posible un pequeño milagro.

(21/3 al 20/4): En el amor, un sentimiento arrollador le hace perder la cabeza; la clave es atreverse para lograr mayor entendimiento en la pareja y consolidar romances. Respecto al dinero, la recomendación es minimizar riesgos en las inversiones sin dejar de apostar al futuro; un conflicto actual terminará con final feliz. Clave de la semana: déjese querer y será posible un pequeño milagro. Leo (23/7 al 23/8): En el amor, corre el riesgo de obsesionarse con temas sentimentales y olvidar a los amigos leales; se recomienda apostar fuerte a la vida social. En el dinero, está demasiado pendiente de la opinión ajena; debe probar arriesgar y aceptar las consecuencias de sus propias decisiones. Clave de la semana: tienda puentes en vez de alejar buenas compañías.

(23/7 al 23/8): En el amor, corre el riesgo de obsesionarse con temas sentimentales y olvidar a los amigos leales; se recomienda apostar fuerte a la vida social. En el dinero, está demasiado pendiente de la opinión ajena; debe probar arriesgar y aceptar las consecuencias de sus propias decisiones. Clave de la semana: tienda puentes en vez de alejar buenas compañías. Sagitario (24/11 al 22/12): El amor se presenta con pasión sin trabas y una lucidez increíble para resolver crisis, destacándose en eventos sociales. En el dinero, las entrevistas laborales serán un éxito y renovará vínculos comerciales con antiguos socios. Clave de la semana: confiar en quien no lo merece es un error. Cuídese.

Tierra: autonomía y equilibrio estructural

Para los signos de tierra, el foco estará puesto en la defensa de su propio espacio y la adaptación a las responsabilidades compartidas.

Tauro (21/4 al 21/5): En el amor, debe proponer con empuje pero sin avasallar, comunicando cuánto necesita a su pareja para superar conflictos. En el dinero, deberá ajustarse a normas externas aunque deteste las limitaciones. Clave de la semana: evite competir con quien debe convivir.

(21/4 al 21/5): En el amor, debe proponer con empuje pero sin avasallar, comunicando cuánto necesita a su pareja para superar conflictos. En el dinero, deberá ajustarse a normas externas aunque deteste las limitaciones. Clave de la semana: evite competir con quien debe convivir. Virgo (24/8 al 23/9): El amor trae ganas de explorar emociones nuevas y una actitud menos posesiva; hallará a alguien que valore su sensibilidad. En el dinero, el rol de subordinado no es para usted; defienda su autonomía y ganará respeto. Clave de la semana: la intuición a veces engaña, no se apresure al juzgar.

(24/8 al 23/9): El amor trae ganas de explorar emociones nuevas y una actitud menos posesiva; hallará a alguien que valore su sensibilidad. En el dinero, el rol de subordinado no es para usted; defienda su autonomía y ganará respeto. Clave de la semana: la intuición a veces engaña, no se apresure al juzgar. Capricornio (23/12 al 20/01): En el amor, expresar lo que siente en voz alta será bien recibido, estabilizando vínculos familiares. En el dinero, hay garantía de progreso si actúa con equidad en su equipo de trabajo, sin culpas. Clave de la semana: sea buen compañero pero no sostén de los demás.

Aire: expansión financiera y límites claros

El aire trae para estos signos una brisa de renovación, especialmente en el ámbito de los negocios y los afectos renovados.

Géminis (22/5 al 21/6): Una semana pródiga en el amor, a gusto con amigos y volviendo a la magia de los primeros tiempos en pareja. En el dinero, está a punto de dar un salto financiero; busque socios con ideales altos. Clave de la semana: las pasiones lo renuevan, entréguese a la emoción.

(22/5 al 21/6): Una semana pródiga en el amor, a gusto con amigos y volviendo a la magia de los primeros tiempos en pareja. En el dinero, está a punto de dar un salto financiero; busque socios con ideales altos. Clave de la semana: las pasiones lo renuevan, entréguese a la emoción. Libra (24/9 al 23/10): En el amor se muestra arremetedor pero debe poner límites a tiempo frente al malestar. El dinero se presenta alentador en lo profesional, con socios que evolucionan a favor. Clave de la semana: unos pocos amigos leales valen más que una vana popularidad.

(24/9 al 23/10): En el amor se muestra arremetedor pero debe poner límites a tiempo frente al malestar. El dinero se presenta alentador en lo profesional, con socios que evolucionan a favor. Clave de la semana: unos pocos amigos leales valen más que una vana popularidad. Acuario (21/1 al 19/2): En el amor, los conflictos iniciales se resolverán en una apasionada camaradería. En el dinero, no deje pasar negocios razonables por pretender tesoros inexistentes. Clave de la semana: si tira la primera piedra lo harán cargo de lo que sucederá.

Agua: intuición y flujo de abundancia

Los signos de agua deberán navegar sus emociones con cautela, aprovechando un periodo de notable prosperidad material.