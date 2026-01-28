Vialidad informa cortes totales en rutas provinciales

La Dirección Provincial de Vialidad ha emitido un reporte de actualización a las 13:30 horas de este miércoles 28 de enero, confirmando la interrupción del tránsito en sectores neurálgicos de la red vial. Las condiciones climáticas y el comportamiento de las cuencas hídricas han forzado la adopción de medidas de seguridad extremas para resguardar la integridad física de los usuarios y transeúntes.

Sectores afectados y bloqueos totales

La situación técnica actual impide el paso de todo tipo de vehículos en tres puntos críticos de la provincia. Las autoridades viales han establecido el cese de circulación en los siguientes tramos:

Ruta Provincial N° 19: Tramo comprendido entre Huillapima y Chañaritos .

Tramo comprendido entre . Ruta Provincial N° 24: Tramo que conecta Miraflores con Las Tejas .

Tramo que conecta . Cruce de El Pantanillo: Interrupción total por condiciones de inseguridad vial.

En la Ruta Provincial N° 19, la situación reviste una gravedad mayor debido a incidentes con la infraestructura de servicios. Específicamente en la zona del río, se registró la caída de una torre de alta tensión. Este incidente, combinado con el importante incremento del caudal, ha obligado a las autoridades a sostener el corte total de tránsito para evitar accidentes eléctricos y siniestros viales.

Por su parte, la Ruta Provincial N° 24, en su conexión entre Miraflores y Las Tejas, mantiene la restricción absoluta para todo tipo de vehículos. El motivo central es la persistencia del elevado caudal del Río del Valle, el cual imposibilita el paso seguro por la calzada y los accesos.

Ante este panorama, desde el organismo provincial se solicita encarecidamente a la población evitar circular por las zonas afectadas y prestar especial atención a las indicaciones brindadas por el personal especializado que se encuentra trabajando en los puntos de conflicto.