Horóscopo de hoy lunes 9 de noviembre de 2026

ARIES

Se abre una oportunidad muy esperada en el ámbito laboral; no temas asumir un riesgo calculado si confías en tu capacidad. En el amor, dale espacio a tu pareja si notas frialdad y dedícate a recuperar tu energía.

TAURO

Cuidado con las tensiones familiares y evita las prisas con firmas o grandes inversiones económicas por ahora. En el trabajo, en cambio, tu concentración está al máximo y resolverás un tema complejo.

GÉMINIS

Un alineamiento entre Marte y Júpiter potencia tu vitalidad, tu carisma y tu capacidad para convencer a los demás. Buen momento para aprender y apoyarte en la experiencia de quienes te rodean.

CÁNCER

La intensidad emocional se une a un gran impulso creativo. Es un día perfecto para conectar profundamente con lo que amas y soltar bloqueos expresivos.

LEO

Es tiempo de mirar hacia dentro, limpiar energéticamente tu hogar o cerrar una etapa familiar que te quita serenidad. Confía en tu instinto.

VIRGO

Tu día de suerte se inclina hacia la comunicación fluida, la organización y la resolución de asuntos pendientes. Evita darle demasiadas vueltas a los mensajes antes de enviarlos.

LIBRA

La Luna te pide revisar cómo estás gestionando tus recursos materiales y tu seguridad personal. Suelta aquello que ya no sostiene tu abundancia.

ESCORPIO

Con la Luna Nueva en tu signo, es el momento cumbre para renacer, dejar atrás viejos miedos y liberarte de ataduras que pesan en tu alma.

SAGITARIO

Conviene bajar las revoluciones, regalarte un momento de silencio y prestar atención a tu mundo interior y a tus sueños.

CAPRICORNIO

Jornada favorable para evitar discusiones innecesarias con seres queridos y enfocarte en el avance seguro de tus metas a largo plazo.

ACUARIO

Percibes una claridad renovada sobre tu rumbo profesional. Escucha tu instinto y aléjate de las expectativas ajenas.

PISCIS

Se abre una perspectiva distinta para mirar tus metas. Suelta ideas limitantes y confía plenamente en tu intuición.