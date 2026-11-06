Un gran corazón: familia catamarqueña adoptó a cinco hermanitos

Una familia catamarqueña concretó formalmente la adopción plena de cinco hermanos provenientes de otra provincia, en una resolución que garantizó el cumplimiento de la voluntad de los niños y adolescentes de continuar su crianza y desarrollo sin ser separados.

La sentencia judicial puso fin a un proceso administrativo y legal orientado a asegurar el derecho del grupo fraterno a vivir e integrarse dentro de un mismo núcleo familiar. Los hermanos, cuyas edades van de los 6 a los 16 años, encontraron en Catamarca una familia dispuesta a recibirlos, acompañar sus historias y respetar el anhelo de crecer juntos.

La lectura de la sentencia se llevó a cabo durante la jornada del último martes, en el ámbito del Juzgado de Familia N.º 4 de la Provincia, a cargo de la Dra. María Elizabet Salas, junto con su equipo de trabajo. La resolución formalizó la adopción plena y permitió que los niños comenzaran una nueva etapa de vida junto a quienes hoy son legalmente sus padres.

El desenlace representa la culminación de una búsqueda institucional que se inició aproximadamente en 2024, cuando se puso en marcha una convocatoria pública destinada a encontrar una familia para los cinco hermanos. A partir de esa instancia, los postulantes catamarqueños asumieron el compromiso de avanzar en las distintas etapas previstas para concretar la guarda con fines adoptivos.

La convocatoria pública y el camino hacia la adopción

La búsqueda de una familia comenzó formalmente en 2024 mediante el mecanismo de convocatoria pública, al que acudieron los postulantes de Catamarca con la intención de asumir la responsabilidad de recibir a los cinco hermanos.

El proceso no se limitó a la presentación de los aspirantes. Los adultos atravesaron evaluaciones técnicas, distintas etapas procesales y el período de convivencia dispuesto por las autoridades judiciales. Luego de completar las instancias previstas y la guarda con fines de adopción, los niños se trasladaron a Catamarca para radicarse de manera definitiva en la provincia.

La historia tuvo como eje la voluntad expresada por los hermanos de permanecer juntos. Ese deseo fue respetado durante todo el recorrido, desde la búsqueda de postulantes hasta la consolidación del vínculo familiar y la lectura de la sentencia.

La intervención de los organismos judiciales y administrativos permitió acompañar las diferentes fases del proceso, con el objetivo de que la incorporación al nuevo hogar se concretara sin fracturar los lazos entre los integrantes del grupo fraterno.

La intervención del Juzgado de Familia

La sentencia fue emitida por el Juzgado de Familia N.º 4, bajo la titularidad de la Dra. María Elizabet Salas. En el procedimiento participaron también organismos especializados en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Durante la lectura del documento estuvo presente la directora del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), Dra. Valeria de la Colina, quien acompañó el seguimiento institucional del proceso.

La intervención contó, además, con la participación de la asesora de menores, Dra. Sandra López Gardel, quien actuó en el expediente. Tanto el RUAGA como la asesoría de menores formaron parte del acompañamiento realizado durante las distintas instancias que culminaron con la adopción plena.

La resolución judicial formalizó el vínculo de los cinco hermanos con la familia catamarqueña y consolidó el resultado de un procedimiento que incluyó la convocatoria pública, las evaluaciones, las etapas procesales y la convivencia previa.

La preservación de los lazos fraternos

Desde los organismos judiciales actuantes destacaron que la resolución administrativa y de fondo priorizó la preservación de los lazos fraternos por encima de las adopciones individuales. La decisión respondió al derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ver fracturados sus vínculos biológicos directos al momento de incorporarse a una nueva estructura familiar.

En este caso, la voluntad de los cinco hermanos de continuar creciendo juntos constituyó un aspecto central del proceso. La búsqueda institucional no estuvo orientada únicamente a encontrar adultos que asumieran la crianza, sino también a garantizar que el grupo pudiera mantener su unidad dentro del nuevo hogar.

El marco normativo vigente, según remarcaron los organismos intervinientes, procura asegurar ese derecho fundamental. La adopción plena permitió concretar la integración familiar respetando las necesidades y los deseos expresados por los niños y adolescentes.

La historia también pone de relieve el recorrido que debe atravesarse para alcanzar una adopción: desde la convocatoria pública y la evaluación de los postulantes hasta la guarda con fines adoptivos, la convivencia y la decisión judicial definitiva. Cada una de esas instancias formó parte del camino que permitió que los hermanos se radicaran en Catamarca.