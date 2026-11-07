La Virgen del Valle llegó a la Catedral de Córdoba por la visita del papa León XIV

La Sagrada Imagen de la Virgen del Valle llegó a la ciudad de Córdoba para participar de las actividades organizadas en el marco de los preparativos de la visita del papa León XIV.

La Morena fue trasladada hasta la Catedral Basílica, portada por uno de sus guardianes, para formar parte de este acontecimiento religioso que convoca la atención de los fieles.

La presencia de la patrona del pueblo catamarqueño en Córdoba representa un momento especial para la comunidad devota, que acompaña su llegada en la antesala de la visita papal.