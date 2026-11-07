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Murió Miguel Ángel Saavedra, músico y referente del folklore catamarqueño

El bombisto, percusionista y cantante falleció durante las primeras horas de este sábado. Compartió escenarios con reconocidos artistas y también participó en espacios de difusión musical en la radiofonía local.

7 Noviembre de 2026 09.41

El folklore catamarqueño está de luto por el fallecimiento de Miguel Ángel Saavedra, músico local que murió durante las primeras horas de este sábado.

Saavedra se desempeñó como bombisto, percusionista y cantante, y desarrolló una trayectoria vinculada a distintos escenarios de la provincia. A lo largo de su recorrido artístico compartió presentaciones con el músico rodeíno Ricardo "Torito" Arce y con su entrañable amigo René Sosa.

Reconocido en el ambiente musical, también incursionó en la radiofonía junto a Sosa. Ambos participaron del programa "Nosotros los Cantores", emitido por Radio Centro, un espacio dedicado a la difusión de nuevos talentos y de artistas consagrados.

Tras conocerse la noticia, colegas y amigos expresaron sus condolencias a los seres queridos del músico y recordaron su paso por los escenarios, donde dejó momentos y canciones que acompañaron al público catamarqueño.

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Catamarca Fallecido Folklore Miguel Ángel Saavedra

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