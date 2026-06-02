Horóscopo de hoy, martes 02 de junio de 2026

ARIES

Si no tiene pareja, buen momento para los romances. Estabilidad es la palabra que define su situación económica. Estudie cuidadosamente la situación de su negocio. Para combatir la tensión diaria, estaría bien darse un masaje.

TAURO

Los asuntos del corazón le causan quebraderos de cabeza. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Estará muy sutil en el terreno profesional. Esas clases de natación darán descanso a su espalda.

GÉMINIS

Su pareja está esperando una caricia, no sea tan arisco. Busque la fórmula de aumentar su economía. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo. Su piel necesita cuidados, no escatime ni tiempo ni dinero.

CÁNCER

La vida social será muy estimulante. Buen momento económico. Llegan cambios en su lugar de trabajo. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.

LEO

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. Un pariente saldrá al quite con un aporte económico extra. En el trabajo, admirarán su buen hacer. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

VIRGO

Sus seres queridos están encantados con su talante positivo. Si tiene una deuda que saldar, es el momento. Sus ideas laborales van a ser aceptadas y aplaudidas. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará. Debido a su carácter nervioso, sufrirá de insomnio.

LIBRA

Los amigos le decepcionarán, han intentado utilizarle. Plantéese pedir un préstamo a una persona de confianza. Por fin consigue ese turno que tanto deseaba. El pescado le repondrá el fósforo que le hace falta.

ESCORPIO

Poca tranquilidad en el terreno amoroso. Interesantes relaciones con personas poderosas. Es importante que colabore con sus compañeros y se calme. Jornada excelente para empezar a poner a punto su belleza.

SAGITARIO

Cuenta con el apoyo decidido de sus seres queridos. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Posibilidades de que le asciendan. Se encuentra bien de salud, siga cuidándose.

CAPRICORNIO

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Ponga al día sus cuentas antes de gastar alegremente. Jornada laboral fecunda en ideas y proyectos con mucho futuro. Los kilos de más se acumulan en los lugares no deseados, muévase.

ACUARIO

Su estado de ánimo se irá tranquilizando. Hoy se estabiliza su economía. Es una persona con éxito y consolidará su posición laboral. Pletórico de energía y vitalidad.

PISCIS

Olvídese de los problemas familiares y céntrese en su pareja. Vigile lo relacionado con la economía. Sea paciente, los jefes pueden estar alterados. Temple sus nervios y relájese.