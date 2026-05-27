Listo el cronograma de pago de los haberes de mayo de la Administración Pública

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública dio a conocer el cronograma oficial de acreditación de haberes correspondiente al mes de mayo de 2026 para los trabajadores de la administración provincial.

Según se informó oficialmente, los pagos se efectuarán en dos jornadas consecutivas, diferenciadas de acuerdo con los sectores alcanzados por el cronograma dispuesto por el Gobierno provincial, tal y como se viene realizando habitualmente.

De acuerdo con el esquema difundido por la cartera provincial, los primeros en percibir sus salarios serán los trabajadores del sector docente, mientras que al día siguiente se concretará el pago para el resto de los empleados de la Administración Pública.

Cuándo cobran los docentes

El cronograma oficial establece que los docentes tendrán acreditados sus haberes el próximo jueves 4 de junio. La fecha alcanza a los trabajadores del sistema educativo provincial comprendidos dentro de la liquidación salarial correspondiente al mes de mayo de 2026.

Cuándo cobran los empleados públicos

En tanto, el cronograma difundido oficialmente establece que los empleados de la Administración Pública provincial percibirán sus haberes el viernes 5 de junio.

La medida alcanza a los trabajadores comprendidos dentro de la estructura administrativa del Estado provincial y completa así el esquema salarial correspondiente al mes de mayo.