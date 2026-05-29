Identificaron al conductor que murió tras descompensarse y chocar contra un árbol

La investigación por el siniestro vial ocurrido en la zona oeste de la Capital permitió identificar al conductor que perdió la vida luego de que el vehículo que manejaba terminara impactando contra un árbol en inmediaciones de Avenida Ojo de Agua.

La víctima fue identificada como Marco Luis Bracamonte, de 51 años, quien se desempeñaba como bioquímico en el Hospital de Niños Eva Perón. El hecho generó un importante despliegue policial y judicial en el sector, mientras se trabajaba para determinar las circunstancias que derivaron en el fallecimiento.

Las actuaciones quedaron a cargo del fiscal Ricardo Córdoba, quien encabeza la investigación orientada a esclarecer los momentos previos al choque y confirmar las causas de la muerte del conductor. De acuerdo con la información conocida en el marco de la investigación, Bracamonte padecía una enfermedad terminal y durante la jornada del viernes se había retirado de su lugar de trabajo luego de manifestar que no se sentía bien.

La descompensación mientras conducía

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, Marco Luis Bracamonte circulaba por Avenida Güemes, entre calle Lange y Avenida Ojo de Agua, en la zona oeste de la Capital, cuando sufrió una descompensación mientras manejaba.

La secuencia investigada indica que, tras perder reacción, el vehículo comenzó a desplazarse marcha atrás, subió a la vereda ubicada sobre el carril norte de Avenida Güemes y terminó impactando con su parte trasera contra un árbol situado en el lugar. Las autoridades remarcaron que, afortunadamente, en ese momento no transitaban peatones por la vereda, situación que evitó que hubiera otras personas lesionadas en el episodio.

La investigación judicial sostiene en principio que el conductor sufrió un infarto masivo y que esa descompensación fue la que provocó el deceso antes de que se produjera el impacto contra el árbol.

El trabajo en la escena

Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo policial y judicial en la zona donde ocurrió el siniestro. Personal policial trabajó en la preservación del lugar mientras se realizaban las actuaciones correspondientes para reconstruir lo sucedido.

En paralelo, se llevó adelante la inspección ocular y las tareas periciales vinculadas al vehículo y al escenario del episodio. Luego de constatarse el fallecimiento de Bracamonte, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Municipal "Fray Mamerto Esquiú", donde se realizará una inspección corporal antes de la posterior entrega a sus familiares.

Las imágenes de una cámara de seguridad

Uno de los elementos centrales dentro de la investigación es la existencia de una cámara de seguridad ubicada en la zona donde ocurrió el episodio. Según trascendió, las imágenes registradas por el dispositivo muestran que el conductor dejó de reaccionar antes de que el vehículo impactara contra el árbol, elemento que reforzó la hipótesis de una descompensación previa al choque.

A partir de esa evidencia y de las primeras conclusiones surgidas de la investigación, se determinó que no se realizará operación de autopsia sobre el cuerpo de la víctima. Las actuaciones judiciales consideran que las imágenes de seguridad resultan determinantes para establecer la secuencia de los hechos y confirmar que la muerte se produjo antes del impacto.

La investigación encabezada por el fiscal Ricardo Córdoba

El fiscal Ricardo Córdoba quedó al frente de la causa y coordina las actuaciones destinadas a cerrar los detalles de la investigación iniciada tras el hecho ocurrido en la zona oeste capitalina. Las pericias, las imágenes de seguridad y las actuaciones policiales permitieron avanzar rápidamente en la reconstrucción de la secuencia previa al impacto y en la determinación de las posibles causas del fallecimiento.

De manera extraoficial, también trascendió que Marco Luis Bracamonte sería familiar del ministro de la Corte de Justicia, Jorge Bracamonte.

Mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes, la investigación sostiene como principal hipótesis que el conductor sufrió una descompensación cardíaca fatal mientras manejaba y que esa situación derivó en la pérdida de control del vehículo y el posterior choque contra el árbol.