Horóscopo de hoy, miércoles 05 de agosto del 2026

ARIES

Su gran magnetismo atraerá a todo tipo de personas. Por fin le conceden el crédito solicitado. Aproveche un viaje de trabajo para soltar tensiones. Decaimiento pasajero, no se preocupe, no es nada.

TAURO

La familia será su gran apoyo y el mayor motivo de alegrías. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. El descanso es imprescindible para su salud.

GÉMINIS

Día muy nostálgico recordando un amor. La economía le tendrá hoy inquieto y preocupado. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Afronte las contrariedades y no se altere.

CÁNCER

Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia. Deberá tomar una determinación con ese posible negocio. Demasiadas responsabilidades laborales. Hable con su médico de ese cansancio.

LEO

El diálogo con su pareja creará muy buen ambiente. Sus sueños se cumplen por un ingreso extra de dinero. Puede llegar un ascenso laboral inesperado. Tiene todo el tiempo del mundo para ponerse en forma.

VIRGO

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Ha llegado el momento de ahorrar. En el trabajo, día monótono. Su piel necesita más que nunca de sus atenciones.

LIBRA

Se siente agredido por un amigo, aclárelo cuanto antes. No debe derrochar aunque haya ganado mucho dinero. Evite los enfrentamientos con sus jefes. Debe descansar más y tratar de relajarse.

ESCORPIO

No se compadezca tanto, quién no ha tenido problemas amorosos. Debe ser más prudente y comedido con el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. Si es usted persona fumadora, vigile su garganta.

SAGITARIO

Los astros aportan un clima agradable a su relación de pareja. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Hoy consigue sus objetivos profesionales. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

CAPRICORNIO

Convivencia familiar tranquila. Va a descubrir nuevas maneras de obtener dinero. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

ACUARIO

Ganará la confianza de un nuevo amigo. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Buen día para pedir aumento de sueldo. Le conviene hacerse un chequeo médico.

PISCIS

En su relación afectiva, sea más generoso. Sea práctico cuando los gastos le agobien. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Tendencia a caídas o tropezones, vigile su calcio.