Horóscopo de hoy, lunes 03 de agosto del 2026

ARIES

Organice una cenita romántica, nunca está de más. Las dificultades económicas llegan a su fin. Oportunidad de promocionarse en su trabajo. Proteja sus huesos de posibles golpes.

TAURO

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Jornada poco propicia para realizar gestiones financieras. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Duerma un poco más, está trasnochando en exceso.

GÉMINIS

Dispondrá de poco tiempo para el amor. Le devuelven el préstamo que hizo. No deje que sus palabras se malinterpreten en su trabajo. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

CÁNCER

Los celos son comunes y deben ser controlados. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Jornada ideal para demostrar su profesionalidad. Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

LEO

El amor será el aspecto más brillante del día. Mal día para correr aventuras inversionistas. Hágase notar para que reconozcan su trabajo. Sus manos necesitan más atenciones.

VIRGO

Debe poner algo de orden en su vida sentimental. Revise sus cuentas y prescinda de algunos gastos. No tenga actitud defensiva hacia sus compañeros de trabajo. Esos paseos con sus amigos son muy saludables.

LIBRA

Los escarceos amorosos pondrán en peligro su relación. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita. Haga dieta de forma controlada.

ESCORPIO

Va a vivir el amor intensamente. Sus ahorros aumentan gracias al consejo de un amigo. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Descanse más y hágase una revisión general.

♐ SAGITARIO

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Le vendrá bien ir al teatro, despeja la mente.

CAPRICORNIO

Nota que está enamorado y que disfruta con su pareja. Se avecinan limitaciones económicas. Día estupendo en el ámbito laboral. Libérese de sus tensiones musculares con algún masaje.

ACUARIO

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Pueden surgir problemas con los proveedores. Necesita ponerse en forma de inmediato.

PISCIS

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Ambiente laboral óptimo, fundamental para rendir al máximo. Hoy, concédase ese capricho que tanto desea, es muy saludable.