Horóscopo de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

ARIES

Su carácter positivo le ayuda a entablar nuevas amistades. Juegue a la lotería, podría tocarle. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Hay muchos caminos para encontrarse bien.

TAURO

Sentirá cierta nostalgia de un amor perdido. Planificación y ahorro deben ser prioritarios. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Las discusiones afectan a su salud, procure evitarlas.

GÉMINIS

Cariñoso con su pareja, con la que compartirá buenos momentos. El dinero es importante, pero no olvide la amistad. Potencie el trabajo en equipo. Propensión a sentir ansiedad; caminar le serenará.

CÁNCER

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Buen momento para comenzar un plan de ahorro. Haga las paces con ese compañero conflictivo. Con su buena salud se creerá capaz de grandes proezas.

LEO

Una nueva persona aportará cambios sentimentales a su vida. No tome decisiones económicas a la ligera. Recuerde que el comienzo en cualquier trabajo es duro. Problemas intestinales de poca importancia.

VIRGO

La vida social será muy estimulante. Sus ingresos van a aumentar, pero también sus gastos. La situación laboral con la que sueña por fin llega. Hoy disfrutará de un buen estado de salud.

LIBRA

Está expectante con esa persona nueva. Recoge los frutos económicos de lo cosechado en el pasado. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

ESCORPIO

Sigue siendo demasiado enamoradizo, contrólese. Golpe de suerte para sus intereses económicos. La intuición le salvará de esos problemas laborales. Estará fuerte, sano y activo.

SAGITARIO

Recuerde, cuide a diario el amor. La base de una buena economía es el control. Los trabajos y esfuerzos pasados darán su recompensa. Duerma más para recuperar la energía gastada.

CAPRICORNIO

Coja las riendas de su vida amorosa. Prudencia en las gestiones económicas. Su prestigio profesional está en alza. No debe cometer excesos con la alimentación.

ACUARIO

Las confidencias a su amor intensificarán su confianza. Posponga sus inversiones para un día más favorable. No es una buena ocasión para hacer cambios laborales. El yoga le puede ayudar a controlar su mente.

PISCIS

Hoy planea algo especial con su pareja. Las llamadas a móviles encarecen la factura del teléfono fijo. Manténgase alerta en su trabajo. Tendencia al agotamiento emocional.