Horóscopo de hoy sábado 25 de abril de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Fase de discordias y querellas familiares. Día poco apropiado para prestar dinero. No deje que los malentendidos lleguen hasta sus jefes. Para que desaparezcan esas molestias, duerma más.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La persona amada está irascible, hable con ella. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. Las comidas excesivamente copiosas no son sanas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tómese un tiempo antes de responder a su pretendiente. Posibilidad de recibir una importante suma de dinero. Cuidado, últimamente está bajando su rendimiento. Para descargar adrenalina le conviene hacer deporte.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. No haga ningún gasto que no sea necesario. En el trabajo, hay muchas formas de demostrar su valía sin herir a nadie. En su alimentación, evite los alimentos grasos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Ese amor apasionado es una trampa. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. La actividad realizada estos días le ha restado fuerzas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los amigos le decepcionarán, han intentado utilizarle. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. No se enfrente con su jefe porque supondrá un fracaso. Un paseo diario le vendrá muy bien.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Para su familia, usted es lo primero, no lo olvide. Llega un dinero con el que no contaba. Le conviene explotar su creatividad laboral. Su salud es excelente, disfrútela.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Compenetración absoluta con su pareja. Inicie ya una política de ahorro. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Problemas con sus ojos; acuda al oculista.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. Cuenta con un buen asesoramiento en cuestiones de dinero. Realice su trabajo con entusiasmo y ganas de cambios. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Disposición para dar mucho afecto. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. Sufrirá algún que otro dolor de cabeza.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día excelente para el amor. Procure controlar mejor los gastos o tendrá problemas. No intente hacer más trabajos de los que puede. Es buena ocasión para comenzar a hacer un deporte nuevo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Mal momento para obtener beneficios. Dentro de poco llegará el trabajo de su vida. Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.