Horóscopo de hoy, martes 21 de abril de 2026

ARIES

Su relación afectiva se va a convertir en algo muy especial. Momento de lento, pero seguro, crecimiento económico. La autocrítica laboral está muy bien, pero no se exceda. Mime sus ojos, están muy sensibles.

TAURO

Pueden producirse rupturas y reconciliaciones. En esta jornada podría llegar un dinero extra. Tiene tendencia a crear tensiones con los compañeros. Unas sesiones de masajes acabarán con las tensiones.

GÉMINIS

Deje el rencor a un lado y saldrá beneficiado. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

CÁNCER

Su poder de seducción aumenta, elija bien. Día de gran confusión económica. La ayuda de sus compañeros le resultará beneficiosa. Gozará de mucha vitalidad y resistencia.

LEO

Se producirá un reencuentro con una vieja amistad. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. El trabajo del pasado empieza a dar sus frutos. Hoy se encuentra pletórico, hará todo lo que le apetezca.

VIRGO

Para que el amor le vaya bien, cambie ese carácter. Atención a los gastos domésticos. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Necesita dedicarse más tiempo a sí mismo.

LIBRA

Su pareja le hará más caso y eso le encantará. Las cuestiones de dinero atraviesan un pequeño bache. Laboralmente las cosas pueden complicarse. No se relaje tanto y póngase en forma.

ESCORPIO

Disfrutará de manera especial del contacto con los demás. Momento para generar prosperidad económica. Algún conocido, le proporcionará una oferta de trabajo. Gran bienestar, disfrútelo.

SAGITARIO

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. No corra riesgos económicos, no es el momento. El trabajo es importante pero el tiempo libre también. Tendrá algo sensibles las rodillas.

CAPRICORNIO

Su pareja está muy estresada y no tendrá tiempo para nada. Adopte soluciones progresivas para sus problemas económicos. Conseguirá dar forma a un proyecto laboral. Cuide sus ojos, no olvide revisarse la vista.

ACUARIO

Quedará atrás un periodo de dispersión y confusión amorosa. Gaste menos en caprichos. Llegará a acuerdos beneficiosos con sus compañeros. Ese zumo de naranja diario da sus frutos.

PISCIS

Día complicado en el entorno familiar. Recibirá un dinero inesperado. No sea tan individualista a la hora de trabajar. Los kilos de más se acumulan en los lugares no deseados, muévase.