Horóscopo de hoy viernes 02 de octubre de 2026

ARIES

No se resista a querer a quien le quiere. Momento económico diez, disfrútelo. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. Es el momento ideal para empezar una actividad.

TAURO

Sea más cauto con los juicios de valor que hace de su pareja. Las cuestiones económicas dan un giro a su favor. Intente relativizar los problemas laborales. La zona más débil de su organismo será la cabeza.

GÉMINIS

Póngase romántico, su pareja lo necesita. Debe ahorrar todo lo posible, pronto necesitará dinero. Luche por sus intereses laborales, no deje que le paralicen. Logrará alcanzar disciplina en el deporte.

CÁNCER

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Le van a pedir su opinión para analizar un trabajo. Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

LEO

No mire atrás, no puede hacer revivir amores pasados. Realizará unas estupendas gestiones económicas. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Ningún motivo de preocupación por su salud.

VIRGO

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado. Quizá le hagan una oferta de trabajo que no podrá rechazar. Tan pronto se sentirá optimista como pesimista.

LIBRA

Vivirá las relaciones de manera intensa. Le conviene no gastar más de lo necesario. Intente trabajar de forma ordenada a pesar de las prisas. Recupere las buenas costumbres alimenticias.

ESCORPIO

Mucha disponibilidad para las citas y los ligues. Evite contraer nuevas deudas. Va a gozar de una excelente reputación en el trabajo. Tan pronto se mostrará optimista y vital como sin fuerzas.

SAGITARIO

Los astros aportan un clima agradable a su relación de pareja. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. Tendrá noticias que darán un giro positivo a su empleo. Siga el camino emprendido, su salud mejora.

CAPRICORNIO

Buen momento para hacer declaraciones de afecto. Las extravagancias en las compras no son aconsejables. Intente mejorar sus condiciones laborales. Refuerce su sistema inmunológico.

ACUARIO

Estará poco sociable. No se deje llevar por sus instintos consumistas. Evite cualquier enfrentamiento en el trabajo. Se curará completamente de una antigua dolencia.

PISCIS

Ambiente de entendimiento y amor. No es buen momento para asumir nuevos gastos. Su posición en el trabajo se verá fortalecida. Sus manos necesitan hidratación, no las descuide.