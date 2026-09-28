Horóscopo de hoy lunes 28 de septiembre de 2026

ARIES

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Siga adelante con sus iniciativas laborales. Haga caso al médico y cuídese más.

TAURO

El romanticismo reinará en su corazón. No se preocupe tanto por el dinero y disfrútelo. Hágase notar para que reconozcan su trabajo. Cuidado con las contracturas musculares.

GÉMINIS

Se desencantará de la persona que le interesaba. Procure controlar mejor los gastos o tendrá problemas. Conseguirá ese ascenso tan trabajado. Los cambios en la dieta están dando sus frutos.

CÁNCER

Su corazón y su cabeza no deben entrar en conflicto. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Las diferencias con sus jefes se van mitigando. Necesita hacer algo de ejercicio.

LEO

Olvídese del reloj y vivirá buenos momentos con sus amigos. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Hoy tiene su autoestima por las nubes.

VIRGO

Exigirá ser más correspondido en el amor. Oportunidad de buenas y beneficiosas inversiones. Piense si va a poder con el trabajo que quieren encargarle. A tener en cuenta su espalda, será el punto débil.

LIBRA

Día bastante gratificante en el terreno afectivo. Tenga cuidado a la hora de invertir. No se precipite ante esas ofertas laborales. Paz y tranquilidad; disfrútelo.

ESCORPIO

Despierta pasiones con su cambio de imagen. Hoy sus cuentas le dejan respirar. En el trabajo, pasará buenos ratos. Vigile esas molestias para que no vayan a más.

SAGITARIO

La vida con su pareja se presenta serena y feliz. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Sale airoso de las situaciones difíciles y sus jefes lo saben. Cuidado, evite discusiones.

CAPRICORNIO

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Si invita a sus amigos a cenar, no se exceda. Tenga mano izquierda con sus relaciones laborales. Haga todo lo posible para evitar la gripe.

ACUARIO

Mal día para aclarar dudas sentimentales. Por fin puede reformar su casa con esos nuevos ingresos. Tendrá noticias de su última entrevista de trabajo. Salud magnífica, salga a divertirse.

PISCIS

Dificultad para ponerse de acuerdo con su pareja. No tiene control alguno de lo que gasta ni de lo que gana. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Vigile su alimentación o surgirán problemas.