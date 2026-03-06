Horóscopo de hoy, viernes 06 de marzo de 2026

Aries. Si no sabés cómo enfrentar los problemas que te aquejan, buscá el consejo de algún amigo. No es signo de debilidad pedir ayuda.

Amor: Seguís intentando por todos los medios que la pareja funcione, pero es inútil. Evaluá la posibilidad de terminar la relación.

Riqueza: No dejes que se metan con tu trabajo. Te esforzás demasiado para ganar tu dinero y no es justo que te juzguen.

Bienestar: Los chocolates y los dulces son tu debilidad, pero si no dejás de lado tu ansiedad por ellos, tu estómago terminará pasándote factura.

Tauro. Es posible que hoy surjan discusiones por temas de dinero. Tratá de solucionarlas en el momento, antes de que sea tarde.

Amor: No busques el amor en cada lugar que pisas. La persona para ti está donde menos lo imaginás, y pronto aparecerá. Preparate.

Riqueza: Apostando al futuro podrás asegurarte el presente. No vivas solo el momento, ten una perspectiva a largo plazo con tu dinero.

Bienestar: Tu familia y tus amigos te reclaman más tiempo, pero vos solo te dedicás al trabajo. Hacé un tiempo en tu agenda para dedicárselo a los tuyos.

Géminis. Tu ánimo cambiante hace que los demás no sepan cómo acercarse a ti. Demostrales que tienes mejor carácter del que aparentás.

Amor: La relación que siempre soñaste no es exactamente la que hoy tenés. Replanteate sinceramente si querés seguir con tu pareja.

Riqueza: No seas tan obsecuente con tus superiores, con esa actitud no lograrás ascender. Solo con trabajo obtendrás un mejor puesto.

Bienestar: Aceptá lo que has logrado en la vida y no estés todo el tiempo pensando en lo que hubiese sucedido si elegías otras opciones.

Cáncer. Si empezás a mirar tu vida desde otra óptica encontrarás las soluciones a muchos de los problemas que te quitan el sueño.

Amor: Tenés mucho amor para dar, pero no encontrás nadie que te enamore. Calma, el amor está más cerca de lo que crees.

Riqueza: Si sos capaz de revertir los problemas y transformarlos en oportunidades, lograrás que tus proyectos avancen hacia el éxito.

Bienestar: No seas tan caprichoso, ya no tenés edad para actuar como un niño. Comportate según la edad que tienes y en base al sentido común.

Leo. Pagarás con creces tu forma despreocupada de tratar a las personas que te rodean. Considerá la posibilidad de cambiar.

Amor: No podés esperar que la confianza que defraudaste recientemente en la pareja regrese mágicamente, dale un poco de tiempo.

Riqueza: Aprendé a conocerte debidamente y lograrás alcanzar metas que nunca creíste posible. No temas dar todo de ti.

Bienestar: No insistas en repetir sistemáticamente una conducta que sabés no funciona en la pareja. Buscá intentar otras aproximaciones alternativas.

Virgo. Se te presentarán ciertas oportunidades que no se repetirán. Deberás tomar una determinación bajo una gran presión.

Amor: La fidelidad representará un escollo casi imposible de sortear para vos, deberás madurar más para comprometerte.

Riqueza: Manejá tus comentarios con el recato necesario para no caer en inconvenientes con pares laborales innecesariamente.

Bienestar: Existen barreras que es conveniente no cruzar en lo que a la relación se refiere, pues no tienen vuelta atrás. Manejate con más cuidado.

Libra. Sé coherente a la hora de actuar. Si decís una cosa y hacés otra, lo único que lograrás es que tus colegas te pierdan el respeto.

Amor: Tu pareja te ama, pero lo expresa de una manera ostensiblemente diferente a la tuya. Comprendela, pero no la juzgues.

Riqueza: Tu soberbia le dará un golpe muy duro a tu orgullo. Necesitás ayuda y deberás recurrir a la misma gente de la que te burlaste.

Bienestar: El deporte es una buena alternativa para renovar energías. Tratá de hacerte un tiempo para practicar alguna actividad.

Escorpio. No hagas de tu trabajo tu segundo hogar. Es bueno que te guste lo que hacés, pero no te olvides que también tenés una vida social.

Amor: Tu relación de pareja va en caída libre. Las soluciones que intentaron han fracasado y el final de la pareja es la única opción.

Riqueza: Surge la posibilidad de un negocio familiar. No te sumes a la propuesta porque serán más los problemas que los beneficios.

Bienestar: Siempre pesimista, a todo le encuentras algo negativo. Dejá de ver la mitad vacía del vaso y verás que la realidad no es tan caótica.

Sagitario. Lo mejor que te puede pasar el día de hoy es compartir un grato momento con tu familia. Haceles una visita sorpresa.

Amor: Tu pareja intuye que hay algo que te tiene preocupado. Hablá con ella que te aportará una visión distinta de las cosas.

Riqueza: No hagas caso a los consejos que te den, ya que pretenden hacerte fracasar. Solo guiate por tu instinto, no fallarás.

Bienestar: Debes descansar un poco más. Regalate un baño de inmersión y unas cuantas horas de sueño porque vienes trabajando demasiadas horas.

Capricornio. No trates de acelerar el ritmo de los hechos. Si no controlás tu ansiedad, esta te jugará una mala pasada.

Amor: Si no sos capaz de ser sincero y hablar con tu pareja sobre su infidelidad, entonces no te enfurezcas con ella por lo que hizo.

Riqueza: Tenés todas las condiciones para ocupar ese puesto que todos anhelan, pero tené cuidado porque te lo quieren usurpar.

Bienestar: No seas tan exigente con vos mismo. Aprendé a aceptar tus limitaciones y a enfocarte en las potencialidades que tienes para enfrentar la vida.

Acuario. Los días pasan y aún seguís sin terminar esos trabajos que debés. Poné más energía porque ya no te queda demasiado tiempo.

Amor: Es hora de que comiences a incluir a tu pareja en tu grupo de amigos, como ella hace con vos. Así, se sentirá integrada.

Riqueza: Dejá de lado tu orgullo, acercate a ese colega con el que discutiste y pedile perdón. No te conviene estar peleado con él.

Bienestar: Tu imaginación ha trabajado demasiado y necesita un descanso. Lo mejor es que te tomes un tiempo para descansar y reponer energías.

Piscis. Hoy será un día de esos para olvidar. Imprevistos, contratiempos, problemas y más problemas. Tené paciencia, todo pasará.

Amor: Si no sos cien por ciento confiable, no pretendas que tu pareja también lo sea. Esta pareja debe cultivar más la sinceridad.

Riqueza: Estás convencido de que las decisiones tomadas son las correctas, no permitas que nadie siembre dudas en tu camino.

Bienestar: Si no realizás ningún deporte o actividad física, deberás someterte a una dieta estricta para evitar el exceso de peso. Cuidate un poco más.