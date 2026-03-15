Detuvieron a una ex Gran Hermano acusada de robo bajo la modalidad "viuda negra"

Un hecho ocurrido durante la madrugada y la mañana del sábado en el barrio porteño de Palermo terminó con la detención de Luciana Martínez, ex participante del programa televisivo Gran Hermano, y de otro hombre, ambos acusados de robo en perjuicio de un turista de nacionalidad estadounidense.

El incidente se registró en el hotel Smart, ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 1.800, donde, según la denuncia, la pareja había concurrido junto al turista horas antes del presunto robo. La situación tomó estado judicial luego de que el visitante extranjero realizara la presentación correspondiente ante las autoridades.

De acuerdo con el relato del denunciante, todo comenzó cuando conoció a dos personas en un boliche. Tras ese encuentro inicial, decidieron trasladarse juntos al hotel donde se hospedaba el turista. Allí permanecieron durante varias horas dentro de la habitación.

Durante ese tiempo, según detalló el denunciante, el grupo consumió bebidas mientras compartían la noche en el lugar. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el visitante se quedó dormido.

El relato del denunciante

El testimonio del turista estadounidense constituye el eje central de la causa que derivó en la detención de Martínez y su acompañante. Según su declaración, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:

Conoció a dos personas en un boliche.

Posteriormente fueron juntos al hotel Smart, donde él se alojaba.

En la habitación permanecieron consumiendo bebidas.

En determinado momento se quedó dormido.

Al despertar, aproximadamente cerca del mediodía, el hombre notó que se encontraba solo en la habitación. Fue entonces cuando advirtió la ausencia de algunos de sus objetos personales.

Entre los elementos denunciados como sustraídos se encuentran:

Su pasaporte

Un reloj

Tras verificar el faltante de estas pertenencias, el turista decidió radicar la denuncia correspondiente, lo que desencadenó la intervención de las autoridades y el posterior arresto de los dos sospechosos.

Quién es Luciana Martínez

La implicada en el caso es Luciana Martínez, identificada como una mujer trans que había alcanzado notoriedad pública tras su participación en el programa televisivo Gran Hermano en 2024.

Durante su paso por el conocido reality show, Martínez protagonizó uno de los momentos más comentados de la temporada. En su ingreso a la casa del programa, realizó una revelación personal que generó un fuerte impacto entre los espectadores y dentro del propio ciclo televisivo.

En ese momento, explicó públicamente que su nombre real era Jorge y que se transformaba en Luciana únicamente en la intimidad. La confesión no solo sorprendió al público del programa, sino también a su entorno más cercano.

Según relató entonces, ni siquiera su familia conocía esa parte de su vida, por lo que se enteró de esta realidad al mismo tiempo que la audiencia, durante la transmisión en vivo del programa.

Martínez es oriunda de la provincia de Santa Cruz, y su historia personal había despertado interés mediático durante su participación en el reality televisivo.