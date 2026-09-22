Cuánto pagará de impuestos el ganador de los $9.000 millones en el Quini 6

Un apostador se convirtió en ganador de $9.179.466.652 en el Quini 6, un premio que volvió a poner el foco en la carga tributaria que alcanza a los beneficiarios de este tipo de sorteos. Aunque la cifra anunciada corresponde al monto bruto del premio, el dinero que finalmente recibe el ganador es menor debido a la retención impositiva que se practica antes de la entrega.

La normativa vigente establece un mecanismo específico para determinar cuánto se descuenta de los premios obtenidos en juegos de azar. El procedimiento contempla dos etapas: primero se determina qué proporción del premio queda alcanzada por el impuesto y luego se aplica sobre esa base la tasa correspondiente.

En el caso de los premios de las loterías oficiales de la Argentina, entre ellas el Quini 6, se considera gravado el 90% del valor total obtenido. Sobre ese importe se aplica una tasa de retención del 31%. El descuento se efectúa directamente antes de que el beneficiario cobre el premio. Por lo tanto, el monto que finalmente queda a disposición del ganador ya contempla la deducción correspondiente al impuesto.

El premio ganador del Quini 6

El cupón ganador correspondió al sorteo N° 3410, en la modalidad Revancha, y acertó los seis números establecidos en la combinación ganadora.

Los números fueron:

05

07

12

20

24

31

La apuesta fue realizada en El Talar, partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires, donde quedó registrado el cupón que obtuvo el premio de $9.179.466.652. A partir de ese monto bruto comienza el cálculo previsto por la normativa para determinar cuánto corresponde retener y cuál será finalmente la suma que recibirá el ganador.

Cómo se calcula el impuesto sobre los $9.179 millones

El primer paso consiste en determinar el 90% del premio bruto, que es la proporción considerada gravada.

Sobre los $9.179.466.652 obtenidos en el sorteo, el 90% representa exactamente $8.261.519.986,80. Ese importe constituye la base sobre la cual se aplica la retención del 31%. El cálculo permite establecer que el impuesto alcanza los $2.561.071.195,91.

La operación completa puede resumirse de la siguiente manera:

Premio bruto: $9.179.466.652.

$9.179.466.652. Base imponible, equivalente al 90%: $8.261.519.986,80.

$8.261.519.986,80. Impuesto, equivalente al 31% de la base: $2.561.071.195,91.

$2.561.071.195,91. Premio neto estimado: $6.618.395.456,09.

De esta manera, el ganador no recibiría los $9.179 millones anunciados como premio bruto, sino aproximadamente $6.618 millones una vez aplicada la retención correspondiente.

La carga tributaria representa el 27,9% del premio bruto

Aunque la tasa establecida es del 31%, el impuesto no se calcula sobre la totalidad del premio. La normativa determina previamente que el 90% del monto obtenido constituye la base gravada.

Por esa razón, al comparar directamente el impuesto con el premio bruto, la carga tributaria efectiva representa el 27,9% de los $9.179.466.652. En este caso, el descuento supera los $2.500 millones y alcanza concretamente los $2.561.071.195,91.

La diferencia entre la tasa del 31% y el porcentaje efectivo sobre el premio completo se explica precisamente por la primera etapa del mecanismo: el impuesto se aplica al 90% del premio y no a los $9.179 millones completos.

El ganador no debe pagar el impuesto después

Uno de los aspectos centrales del sistema es que la retención se realiza antes de la entrega del premio. Por lo tanto, los más de $2.561 millones no representan un pago posterior que el ganador deba efectuar por separado. El procedimiento parte del valor bruto anunciado en el sorteo, determina la base imponible y luego calcula la retención correspondiente. Una vez realizado ese descuento, el importe que se entrega al beneficiario es el valor neto.

En este caso, la cuenta final surge de restar los $2.561.071.195,91 correspondientes al impuesto del premio bruto de $9.179.466.652, lo que arroja un premio neto estimado de $6.618.395.456,09. La retención permite que el tributo sea percibido directamente en el momento en que se efectúa el pago del premio, bajo la supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Una fórmula que se mantiene ante distintos premios

El mecanismo no contempla escalas vinculadas con el nivel de la ganancia ni otros descuentos dentro del esquema descripto. La operatoria se mantiene mientras continúe vigente la normativa actual. En términos prácticos, el procedimiento consiste siempre en dos pasos:

Determinar el 90% del premio bruto como base gravada. Aplicar una retención del 31% sobre esa base.

Si el valor del pozo fuera diferente, cambiarían los montos resultantes en cada etapa, pero la fórmula seguiría siendo la misma bajo la normativa vigente. Así, el tamaño del premio modifica la cantidad de dinero retenida y la suma neta que recibe el beneficiario, pero no altera el mecanismo de cálculo establecido.

El impuesto se descuenta antes de la entrega

La cifra que se comunica al finalizar un sorteo corresponde al valor bruto del pozo. Para conocer cuánto dinero queda efectivamente a disposición del ganador es necesario diferenciar entre ese premio bruto, la base imponible y la retención.

En el caso del ganador del sorteo N° 3410 del Quini 6, los $9.179.466.652 constituyen el monto inicial. De allí se obtiene el 90%, equivalente a $8.261.519.986,80, y sobre esa cifra se aplica el 31%, que genera una retención de $2.561.071.195,91.

El resultado es un premio neto estimado de $6.618.395.456,09.

El sistema permite que la deducción se concrete directamente antes de la entrega del dinero, de modo que el beneficiario recibe el importe después de la retención correspondiente. Según el esquema informado, esto también evita que el ganador deba realizar posteriormente una declaración específica para efectuar ese pago.

El caso del apostador que ganó los $9.179.466.652 en El Talar muestra con precisión cómo funciona el mecanismo sobre un premio de gran magnitud: del monto bruto anunciado, más de $2.561 millones quedan alcanzados por la retención y la suma final estimada para el ganador se ubica en $6.618.395.456,09.