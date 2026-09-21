Feriantes de la Plaza 25 de Mayo se manifiestan en reclamo por el traslado

Más de 200 feriantes de la Plaza 25 de Mayo buscan una alternativa al traslado que, de acuerdo con la notificación que recibieron, debería concretarse desde este viernes. Mientras avanza el proceso de reordenamiento de la feria, los emprendedores plantearon mantener sus puestos en los laterales de la plaza y despejar completamente el sector central.

La propuesta fue presentada ante la Municipalidad de la Capital y posteriormente, durante este lunes, ante el Concejo Deliberante de la Capital. El planteo busca encontrar una solución que permita compatibilizar el ordenamiento del espacio público con la continuidad de la actividad comercial que desarrollan los feriantes.

La iniciativa consiste concretamente en mantener los puestos en los laterales de la Plaza 25 de Mayo y liberar el sector central, con el objetivo de facilitar la circulación sin que los trabajadores deban abandonar el lugar donde actualmente desarrollan sus actividades.

El planteo surge ante la inminencia del traslado al Paseo de la Feria del Parque Adán Quiroga, previsto desde el viernes según la notificación recibida por los feriantes.

Contrariedad y desconcierto

Mientras los feriantes reclaman una alternativa, desde la comuna sostienen que el reordenamiento se realiza en base al cumplimiento de una ordenanza. También señalan que los trabajadores ya fueron notificados y que hubo una reunión previa sobre el traslado durante el mes de marzo.

Sin embargo, entre los feriantes persisten la contrariedad y el desconcierto frente a la situación planteada y a la proximidad de la fecha en la que deberían abandonar la Plaza 25 de Mayo.

En diálogo con La Unión, las emprendedoras Ana Tula, Claudia y Belén explicaron la situación y reclamaron una solución que les permita continuar trabajando. Las trabajadoras denunciaron que recibieron la notificación como una decisión que las deja sin posibilidad de continuar asistiendo a la plaza desde el viernes.

"Nos echaron con amenazas de la Plaza 25 de Mayo. Es decir, que a partir del viernes no podemos asistir. Obviamente que todos nos quedamos mal porque nos entregaron la nota y nos echaron sin ninguna solución ni nada", expresaron. El planteo refleja una de las principales preocupaciones del grupo: la necesidad de contar con una alternativa antes de que se concrete el traslado y evitar que la medida implique, según su perspectiva, una interrupción de sus fuentes de ingresos.

"Necesitamos trabajar, nada más"

Las feriantes sostienen que la Municipalidad conoce la actividad que desarrolla cada uno de los trabajadores que actualmente tienen sus puestos en la Plaza 25 de Mayo y remarcan que, hasta el momento, cumplieron con las condiciones y requerimientos que se les fueron planteando.

"Todos en la municipalidad sabían lo que nosotros vendíamos. O sea, todos dejamos nuestro rubro y tenemos la autorización. Fueron a decir que no podemos trabajar más", señalaron.

En ese contexto, una de las emprendedoras puso especial énfasis en su situación personal y en la necesidad de mantener su actividad laboral. "Yo particularmente soy una señora mayor, o sea, yo no entro ya a trabajar en ningún lado. ¿Entienden? Si yo no trabajo ahí, ¿qué hago? O sea, yo tengo familia y necesito trabajar", expresó.

La trabajadora sostuvo además que el grupo viene cumpliendo con las condiciones establecidas y que el reclamo no apunta a recibir una asistencia económica ni a solicitar que el Estado les otorgue un empleo. "Yo cumplo con todo lo que ellos han dicho, han pactado y nosotros todos cumplimos, hacemos lo que podemos, pero necesitamos trabajar", manifestó.

En esa línea, remarcó cuál es el objetivo central del pedido que llevan adelante ante las autoridades municipales y legislativas: continuar desarrollando su propia actividad laboral.

"No estamos pidiendo becas, no estamos pidiendo que nos den trabajo, pedimos solución. A nuestro trabajo nosotros somos nuestros empleadores, entonces necesitamos trabajar, nada más", afirmó.

Reclamo por las autorizaciones

Otro de los puntos señalados por los feriantes está relacionado con los rubros que se comercializan actualmente en la Plaza 25 de Mayo.

Los trabajadores sostienen que las distintas actividades que se desarrollan en la feria se encuentran autorizadas, incluyendo a quienes trabajan como revendedores. "Todos los rubros que se ofrecen en la Plaza 25 de Mayo, entre ellos los revendedores, están autorizados. Todos los que estamos, estamos autorizados", sostienen.

La afirmación forma parte de los argumentos que los emprendedores llevan ante las autoridades para solicitar una alternativa al traslado. Según plantean, existe una relación entre las autorizaciones con las que cuentan y la posibilidad de continuar trabajando en el espacio que actualmente ocupan.

En ese marco, el pedido formulado ante la Municipalidad y el Concejo Deliberante apunta a preservar la actividad mediante una reorganización interna de la feria, antes que mediante el traslado de todos los puestos hacia otro sector de la ciudad.

La propuesta: liberar el centro y conservar los laterales

La alternativa que plantean los feriantes busca modificar la distribución actual sin abandonar la Plaza 25 de Mayo. La propuesta presentada contempla:

Mantener los puestos en los laterales de la Plaza 25 de Mayo.

Liberar el sector central del espacio.

del espacio. Facilitar de esa manera la circulación .

. Evitar el traslado de los trabajadores al Paseo de la Feria del Parque Adán Quiroga.

Mantener la actividad comercial en el lugar donde actualmente trabajan.

Para los emprendedores, esta posibilidad permitiría avanzar con un ordenamiento del espacio sin eliminar la presencia de la feria en la plaza. El planteo fue llevado primero ante la Municipalidad de la Capital y este lunes también ante el Concejo Deliberante capitalino, donde los feriantes buscan que su propuesta sea considerada antes de que llegue la fecha prevista para el traslado.

La preocupación por el impacto económico

Además de la cuestión vinculada con el lugar físico donde trabajan, los feriantes expresaron preocupación por las consecuencias económicas que podría tener la reubicación.

Uno de los principales argumentos que plantean es que el flujo de ingresos no sería el mismo en el nuevo espacio. Los trabajadores consideran que no es equivalente desarrollar la actividad en un lugar ubicado en pleno centro, con acceso al turismo y circulación, que hacerlo en un espacio más alejado, donde aseguran que existe escaso movimiento incluso de catamarqueños.

La diferencia en el flujo de personas es, para los emprendedores, un aspecto directamente relacionado con sus ingresos. Por eso, sostienen que el traslado al Paseo de la Feria del Parque Adán Quiroga podría impactar en sus economías.

El planteo no se limita entonces a la ubicación de los puestos, sino que está vinculado con la posibilidad concreta de sostener una actividad que constituye su fuente de trabajo.

A la espera de una respuesta

Con la fecha del traslado prevista para este viernes, los feriantes aguardan ahora una respuesta de las autoridades. Por un lado, esperan una definición de parte de la Municipalidad de la Capital, desde donde se sostiene que el reordenamiento responde al cumplimiento de una ordenanza y que existieron una notificación y una reunión previa en marzo.

Por otro, también aguardan una respuesta del Concejo Deliberante de la Capital, ante el cual presentaron durante este lunes la propuesta de mantener sus puestos en los laterales de la Plaza 25 de Mayo y liberar el sector central.

Mientras tanto, más de 200 trabajadores permanecen a la espera de una solución que les permita continuar con sus actividades. El reclamo está centrado en conservar sus fuentes de trabajo, mantener sus puestos en el espacio donde actualmente desarrollan la feria y encontrar una alternativa que, según plantean, permita avanzar en el reordenamiento sin abandonar la Plaza 25 de Mayo.

La discusión queda así planteada entre el traslado previsto al Paseo de la Feria del Parque Adán Quiroga y la propuesta de los feriantes de reorganizar la ocupación de la plaza, despejando su sector central y conservando los laterales. La respuesta de la comuna y del Concejo Deliberante será ahora determinante para conocer cómo continuará la actividad desde este viernes.