Violento vuelco en Catamarca: intentó esquivar un animal suelto y protagonizó un accidente

La tarde de este sábado estuvo marcada por un violento vuelco registrado sobre la Ruta Nacional 60, en jurisdicción del departamento Capayán, en la provincia de Catamarca. El accidente involucró a una camioneta en la que, según las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, aparentemente viajaban más de cinco personas.

El episodio demandó la intervención de efectivos policiales, que llegaron hasta el lugar para asistir a los ocupantes y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro. Al momento del arribo de la Policía, la camioneta ya había sido corrida hacia la banquina, por lo que el vehículo se encontraba fuera de la zona de circulación de la ruta.

La primera información vinculada con el estado de los ocupantes señaló que la persona que conducía la camioneta se encontraba bien. Mientras tanto, otros involucrados fueron trasladados para recibir atención médica, en el marco del procedimiento desplegado después del vuelco.

La maniobra para esquivar una cabra

Con el avance de la información sobre el accidente, se conoció un dato central para comprender cómo ocurrió el vuelco. La camioneta se habría volcado cuando el conductor intentó esquivar una cabra que se encontraba en el sector de circulación.

La maniobra evasiva terminó provocando el vuelco del vehículo sobre la Ruta Nacional 60. De esta manera, el animal aparece como el elemento que desencadenó la maniobra que derivó en el siniestro, de acuerdo con los datos proporcionados sobre el hecho.

El episodio vuelve a tener como escenario el territorio del departamento Capayán, donde la intervención policial permitió asistir a las personas que se encontraban en la camioneta y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Atención médica y una derivación preventiva

Después del vuelco, dos personas fueron trasladadas al hospital de la localidad de Casa de Piedra. En un primer momento, no se contaba con información precisa sobre el estado de salud de los trasladados.

Con posterioridad, se indicó que todos los ocupantes se encontraban bien, aunque uno de ellos presentaba un sangrado en el oído. Frente a esa lesión, se decidió realizar un traslado preventivo hacia el Hospital San Juan Bautista de la Capital.