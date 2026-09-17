El Quini 6 volvió a repartir una fortuna: dos ganadores se llevaron más de $2.749 millones

La suerte volvió a sonreír a lo grande en el Quini 6. En el sorteo realizado este miércoles, dos apostadores lograron acertar los seis números correspondientes al Tradicional Primer Sorteo y se repartieron un millonario pozo que superó los $2.600 millones.

Los ganadores fueron un apostador de Córdoba y otro de Capital Federal, quienes coincidieron en la combinación que resultó favorecida en esta modalidad. De acuerdo con la información difundida por Lotería de Santa Fe, cada uno de los afortunados obtuvo más de $1.300 millones.

La combinación que permitió alcanzar el premio mayor estuvo conformada por los números 13, 14, 16, 19, 20 y 29. El sorteo también dejó otros ganadores. En la modalidad Siempre Sale, diez apostadores de distintos puntos del país acertaron cinco números y se repartieron un pozo superior a $393,1 millones.

Dos aciertos perfectos y un premio millonario

El principal atractivo del sorteo estuvo concentrado en el Tradicional Primer Sorteo, donde la combinación ganadora fue acertada por dos jugadores.

La coincidencia entre los seis números permitió que el pozo acumulado fuera distribuido entre ambos, con un premio individual que superó los $1.300 millones.

Los números ganadores fueron:

13

14

16

19

20

29

Los dos apostadores, provenientes de Córdoba y Capital Federal, respectivamente, fueron los grandes protagonistas del sorteo del miércoles. El resultado volvió a colocar al Quini 6 entre los juegos que generan importantes premios en cada jornada de sorteos, con una distribución que alcanzó también a otras modalidades.

Diez ganadores en el Siempre Sale

La jornada tuvo además diez personas que lograron acertar cinco números en el Siempre Sale. En este caso, los apostadores pertenecen a distintos puntos del país y se repartieron un pozo que superó los $393,1 millones.

La combinación sorteada para esta modalidad fue:

11 - 25 - 27 - 38 - 40 - 44

El Siempre Sale volvió así a entregar premios durante la misma jornada en la que dos apostadores consiguieron los seis aciertos del Tradicional Primer Sorteo.

Los números de todas las modalidades

Además del Tradicional Primer Sorteo y del Siempre Sale, el sorteo incluyó las modalidades La Segunda y Revancha, cada una con sus respectivas combinaciones.

En La Segunda, los números sorteados fueron:

02 - 06 - 09 - 31 - 36 - 42

En Revancha, la combinación estuvo integrada por:

02 - 09 - 20 - 30 - 35 - 36

En tanto, como ya se indicó, en Siempre Sale salieron:

11 - 25 - 27 - 38 - 40 - 44

De esta manera, el sorteo del miércoles dejó una nueva distribución de premios y también preparó el escenario para la próxima jornada, que volverá a poner en juego pozos millonarios.

Nuevos pozos para el próximo sorteo

Aunque dos apostadores ya tienen motivos para festejar luego de quedarse con el premio mayor del Tradicional Primer Sorteo, el Quini 6 volverá a sortear nuevos pozos millonarios. Los montos individuales estimados para el próximo sorteo son:

Tradicional Primer Sorteo: $1.165 millones.

La Segunda: $3.540 millones.

Revancha: $9.285 millones.

Siempre Sale: $510 millones.

Extra: $200 millones.

La distribución estimada muestra que el mayor pozo previsto corresponde a la modalidad Revancha, con $9.285 millones, mientras que La Segunda tendrá un pozo individual estimado de $3.540 millones.

El Tradicional Primer Sorteo partirá con un estimado de $1.165 millones, mientras que Siempre Sale pondrá en juego $510 millones. A estos montos se sumará el pozo estimado de $200 millones correspondiente a Extra.

La próxima cita será el domingo

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 20 de septiembre a las 21:15. La nueva jornada tendrá lugar en la sala oficial de sorteos de Lotería de Santa Fe, donde volverán a ponerse en juego los nuevos pozos millonarios establecidos para cada modalidad.

Así, mientras los dos ganadores del Tradicional Primer Sorteo ya celebran un premio superior a los $1.300 millones cada uno, y diez apostadores del Siempre Sale se repartieron más de $393,1 millones, el juego volverá a iniciar un nuevo recorrido hacia otra noche de grandes premios.

El sorteo del miércoles dejó como principales protagonistas a los dos apostadores que acertaron los seis números del Tradicional Primer Sorteo, pero también permitió conocer los nuevos montos que estarán disponibles en la próxima jornada.

La atención volverá a concentrarse el domingo 20 de septiembre, cuando a las 21:15 se realice el nuevo sorteo en la sala oficial de Lotería de Santa Fe, con $1.165 millones estimados para el Tradicional Primer Sorteo, $3.540 millones para La Segunda, $9.285 millones para Revancha, $510 millones para Siempre Sale y $200 millones para Extra.