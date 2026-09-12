Los gobernadores toman distancia de Milei y complican el escenario para el Presupuesto 2027

La relación entre el Gobierno de Javier Milei y los gobernadores atraviesa una etapa de mayor tensión, justo cuando el Congreso se prepara para discutir dos iniciativas centrales para la Casa Rosada: el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

Lo que durante buena parte del año fue un Congreso con margen de negociación para La Libertad Avanza (LLA) comenzó a mostrar señales de mayor resistencia. Los mandatarios provinciales, atentos también al escenario electoral de 2027, empezaron a intervenir de manera más directa en las decisiones legislativas.

El cambio de clima quedó expuesto en distintas votaciones recientes. En el Senado, los bloques vinculados a provincias que suelen dialogar con el oficialismo se apartaron de algunos aspectos de la reforma de la ley de Tierras y del Sistema de Manejo del Fuego.

Más tarde, Diputados aprobó modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, pero la oposición consiguió avanzar con su propia agenda y llevó al recinto la emergencia en Discapacidad y proyectos vinculados al desendeudamiento de las familias.

Entre los legisladores que acompañaron esas iniciativas estuvieron representantes vinculados a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Las provincias endurecen la negociación

La discusión por la nueva ley de Biocombustibles también mostró las diferencias entre los distritos. Mientras Tucumán, Jujuy y Salta se manifestaron a favor, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe cuestionaron el ingreso de compañías integradas al mercado del biodiésel por considerar que podría afectar a pequeñas y medianas empresas del sector.

El tratamiento del proyecto quedó, por ahora, en suspenso. En este contexto, los gobernadores transmiten una señal clara: las negociaciones con Nación serán analizadas proyecto por proyecto.

Tampoco la reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) logró recomponer completamente el vínculo. Durante agosto no hubo movimientos y, posteriormente, el Ministerio de Economía habilitó $12.000 millones para tres provincias.

Jujuy y La Pampa recibieron $3.500 millones cada una, mientras que Misiones obtuvo $5.000 millones. Para La Pampa, además, se trató del primer desembolso de este tipo durante la gestión de Milei.

Sin embargo, el reparto de fondos no evitó nuevos conflictos. El Gobierno nacional estableció que el 100% de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles corresponde a Mendoza, una decisión que reavivó la disputa con La Pampa por el río Atuel.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto cuestionó la medida y afirmó: "No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos!".

El escenario electoral empieza a pesar

El vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores también está atravesado por las elecciones de 2027. Algunos mandatarios temen que LLA busque competir directamente en sus territorios, una posibilidad que podría modificar los acuerdos legislativos que hasta ahora permitieron al Gobierno avanzar con determinadas iniciativas.

El caso de Misiones es uno de los que concentra mayor atención. Hugo Passalacqua mantiene diferencias con Carlos Rovira y recientemente recibió al gobernador bonaerense Axel Kicillof, además de haber mantenido contactos con sectores del peronismo federal.

En paralelo, La Libertad Avanza busca fortalecer su estructura provincial y aparecen como posibles referentes Diego Hartfield y Adrián Núñez.

En Tucumán, en tanto, Lisandro Catalán ya anunció su intención de competir para disputar el poder al justicialismo provincial.

La victoria del peronismo cordobés en Marcos Juárez también funcionó como una señal de alerta para los sectores que buscan construir una oferta electoral unificada frente al PJ.

Por ahora, la Casa Rosada mantiene acuerdos políticos con gobernadores como Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio, mientras continúan las conversaciones con otros mandatarios.

Catamarca, entre las provincias que mejoraron sus recursos

En materia de fondos, la situación de las provincias tampoco es homogénea. Un informe de la Fundación Encuentro señaló que, en términos reales, el conjunto de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires acumuló una caída del 1,2% en las transferencias automáticas respecto del mismo período de 2025.

Catamarca fue la única provincia que registró una mejora interanual, con un incremento del 0,3%, según el estudio.

En este contexto, el gobernador Raúl Jalil, que mantiene diálogo con la Casa Rosada, confirmó que Catamarca no desdoblará sus elecciones y que los comicios provinciales se realizarán el mismo día que los nacionales.

El informe indicó que las transferencias automáticas tuvieron una leve mejora interanual durante agosto, impulsadas por la recaudación del Impuesto a las Ganancias, aunque el acumulado del año continúa por debajo del nivel registrado en 2025.

Presupuesto 2027 y reforma electoral, las próximas pruebas

El Gobierno deberá enviar el Presupuesto 2027 antes del 15 de septiembre, en un escenario que anticipa nuevas negociaciones con los gobernadores y los bloques dialoguistas.

La reforma electoral será otro de los puntos sensibles. La eliminación de las PASO aparece como una de las cuestiones que genera mayores diferencias, mientras que una alternativa con posibilidades de reunir más respaldo sería una nueva suspensión, como ocurrió en 2025.

Antes de esos debates, el oficialismo también buscará avanzar con el proyecto relacionado con Malvinas anunciado por Milei.

Con un Congreso que comenzó a mostrar mayores niveles de autonomía respecto de la Casa Rosada y gobernadores que priorizan sus propios intereses provinciales y electorales, el oficialismo enfrenta una etapa en la que deberá volver a negociar cada iniciativa para conseguir los votos necesarios.

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