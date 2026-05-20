Noche de ganadores en Quini 6: tres jugadores se repartieron 4.100 millones de pesos

El Quini 6 del miércoles 20 de mayo sorprendió con un reparto superior a los 4.100 millones de pesos entre sus distintos sorteos. La modalidad Tradicional tuvo un único ganador oriundo de Río Cuarto, Córdoba, quien acertó los números 18 - 08 - 33 - 22 - 10 - 07 y se llevó la suma exacta de 2.449.126.789,21 pesos.

En La Segunda, el pozo se dividió entre dos afortunados, que se adjudicaron 857.840.041,80 pesos cada uno. Los ganadores residen en Rafaela, Santa Fe, y Concordia, Entre Ríos, y la jugada ganadora fue 26 - 36 - 16 - 45 - 25 - 42.

Por su parte, la Revancha no tuvo ganadores, dejando un pozo vacante de más de 6 mil millones de pesos. Finalmente, el sorteo Siempre Sale premió a 51 jugadores, quienes se repartieron 10.576.476,10 pesos cada uno.

Resumen de los sorteos del 20 de mayo:

Tradicional: 18 - 08 - 32 - 22 - 10 - 07 (1 ganador: $2.449.126.789,21)

18 - 08 - 32 - 22 - 10 - 07 (1 ganador: $2.449.126.789,21) La Segunda: 33 - 13 - 22 - 07 - 09 - 45 (2 ganadores: $857.840.041,80 cada uno)

33 - 13 - 22 - 07 - 09 - 45 (2 ganadores: $857.840.041,80 cada uno) Revancha: 26 - 36 - 16 - 45 - 25 - 42 (Vacante)

26 - 36 - 16 - 45 - 25 - 42 (Vacante) Siempre Sale: 13 - 23 - 37 - 26 - 42 - 04 (51 ganadores: $10.576.476,10 cada uno)

Cómo se juega y cuánto cuesta

El Quini 6 ofrece múltiples modalidades, cada una con un costo específico:

Tradicional y La Segunda: $1.500 por jugada.

$1.500 por jugada. Revancha: $500 adicionales.

$500 adicionales. Siempre Sale: $500 por jugada.

De esta manera, una apuesta completa que incluya todas las modalidades tiene un valor total de $2.500 por ticket. Los sorteos se realizan miércoles y domingos, consolidando una rutina esperada por los jugadores a lo largo de todo el país.

Historia y relevancia del Quini 6

El Quini 6 nació en 1988, impulsado por Lotería de Santa Fe como un golpe a la clandestinidad en los juegos de azar. La creación de este sorteo respondía a las tendencias mundiales de la época, ofreciendo premios millonarios a bajo costo, una fórmula que rápidamente cautivó al público.

Gracias a una estrategia de comercialización enfocada y un diseño que facilitaba la participación masiva, el Quini 6 se consolidó como el juego poceado más popular del país, manteniendo vigencia incluso décadas después de su lanzamiento. Su historia combina innovación y accesibilidad, dos factores que explican la fidelidad de sus jugadores y la magnitud de los premios repartidos en cada sorteo.

Impacto social y expectativas

Los recientes resultados del 20 de mayo reflejan la envergadura económica del Quini 6, con premios que cambian vidas. La modalidad Tradicional, con un único ganador de más de 2.400 millones, demuestra el potencial transformador de un solo ticket. La dispersión de premios en La Segunda y Siempre Sale evidencia también la diversidad de posibilidades que ofrece el juego.

El hecho de que la Revancha quede vacante por más de 6 mil millones de pesos anticipa un próximo sorteo con aún mayor expectativa, generando un fenómeno social que combina ilusión y participación masiva. Para los habitantes de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, la historia de los ganadores se convierte en un recordatorio tangible de la fortuna que puede cambiar el curso de la vida en un solo sorteo.