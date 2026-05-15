Ola polar en Catamarca: anuncian temperaturas bajas, heladas y posibles nevadas

Una nueva ola polar avanzará sobre gran parte de la Argentina durante el próximo fin de semana y generará un marcado descenso de las temperaturas, acompañado por heladas intensas, lluvias, fuertes vientos y posibles nevadas en diferentes regiones del país. El fenómeno fue advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que informó el ingreso de una masa de aire frío de origen polar que modificará de manera significativa las condiciones climáticas en amplios sectores del territorio nacional.

El cambio comenzará a sentirse principalmente entre el sábado y el domingo, cuando un frente frío avance sobre el centro del país y luego continúe desplazándose hacia otras regiones. Según el organismo meteorológico, este sistema traerá consigo precipitaciones, ráfagas de viento y un brusco descenso térmico que se mantendrá durante varios días, afectando la vida cotidiana de millones de personas.

El avance del frente frío

La llegada del aire polar tendrá consecuencias diferentes según cada zona del país, aunque el denominador común será el fuerte descenso de las temperaturas y la presencia de condiciones típicamente invernales.

En la Región Pampeana, el SMN anticipa heladas intensas en amplios sectores. Las temperaturas mínimas serán muy bajas y existe riesgo de afectación tanto para cultivos como para las actividades diarias. Las jornadas estarán marcadas por mañanas extremadamente frías y condiciones de estabilidad luego del pasaje del frente.

En la región de Cuyo, integrada por Mendoza, San Juan y San Luis, también se prevén efectos significativos. Madelón señaló que se esperan "importantes nevadas en alta montaña" que podrían alcanzar sectores "casi a nivel del llano", aunque aclaró que no se pronostican nevadas en la ciudad de Mendoza. La situación en la cordillera llevó además a la adopción de medidas preventivas. Las autoridades confirmaron el cierre del paso internacional Cristo Redentor a partir de las 11 de este viernes, debido a las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

Catamarca se prepara para un fuerte descenso térmico

Dentro del NOA, el avance de la ola polar también tendrá impacto directo en Catamarca. El pronóstico del SMN anticipa un cambio importante en los registros térmicos desde el sábado, con jornadas considerablemente más frías y condiciones inestables.

Para el sábado, se espera que el día comience con una temperatura mínima de 11 grados, mientras que la máxima alcanzará apenas los 18 grados. Con el correr de las horas se prevé un deterioro de las condiciones del tiempo, especialmente entre la tarde y la noche.

Durante ese período se anuncian:

Lluvias aisladas

Viento del Sur

Velocidades de entre 23 y 31 km/h

Ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h

La presencia del viento sur será uno de los factores que favorecerá el ingreso de la masa de aire frío y el descenso más pronunciado de las temperaturas.

El domingo llegará el tramo más frío

El domingo será la jornada en la que el frío comenzará a sentirse con mayor intensidad en Catamarca. De acuerdo con el pronóstico oficial, la mínima descenderá hasta los 7 grados y la temperatura máxima apenas llegará a los 15 grados durante la tarde.

El informe meteorológico indica que durante la mañana podrían registrarse algunas lluvias, mientras que el resto del día permanecerá parcialmente nublado. Además, se prevé viento leve con variaciones entre el sector Sur y el Oeste.

En las zonas serranas de la provincia existe además la posibilidad de precipitaciones níveas. El SMN advirtió que podrían registrarse nevadas en sectores elevados del NOA hacia el domingo, en el marco del avance de esta masa de aire polar.