Catamarca amaneció con nieve en las sierras y temperaturas bajo cero

El ingreso de un frente frío sobre Catamarca comenzó a mostrar este fin de semana las primeras postales invernales del año en distintos sectores de la provincia. Tal como había sido anticipado en los pronósticos meteorológicos, las nevadas llegaron durante la madrugada y las primeras horas de este domingo a varias zonas serranas, donde además se registró un marcado descenso de temperatura y condiciones propias de una ola polar.

La combinación de aire frío, precipitaciones persistentes y condiciones de altura favoreció la aparición de nieve y agua-nieve en distintos puntos del territorio provincial, especialmente en regiones ubicadas entre los 1600 y 2200 metros sobre el nivel del mar. Las previsiones meteorológicas ya indicaban que el fenómeno tendría mayor intensidad durante las primeras horas del domingo, cuando el avance del aire polar coincidiera con la continuidad de las precipitaciones sobre sectores montañosos.

Finalmente, las condiciones previstas se concretaron y distintos puntos de Catamarca amanecieron con cerros cubiertos de blanco y temperaturas extremadamente bajas.

Las sierras catamarqueñas, cubiertas de blanco

Entre las zonas donde se registró el fenómeno aparecen sectores de la Sierra de Ambato, Sierra de El Alto-Ancasti, áreas de Cordillera y Puna, además de regiones serranas de Belén y Andalgalá. Uno de los casos más representativos fue el de la localidad de Hualfín, en el departamento Belén, donde los cerros amanecieron completamente cubiertos de nieve.

En esa localidad, durante las primeras horas de la jornada se registró una sensación térmica de apenas 2 grados, acompañada por una humedad del 88%, en un contexto de marcado descenso térmico producto del ingreso del frente frío.

Nieve en Belén

La situación también se repitió en Barranca Larga, donde un manto blanco comenzó a dominar los paisajes serranos. Lo mismo ocurrió en la localidad de El Cajón y en otros sectores del norte del departamento Belén, donde la nieve transformó la imagen habitual de las montañas y caminos de altura.

El fenómeno se desarrolló tal como había sido previsto por los reportes meteorológicos, que señalaban que las mayores probabilidades de nieve y agua-nieve se concentrarían durante la madrugada y primeras horas del domingo.

El avance del frente frío y las condiciones de altura

La irrupción del aire frío sobre la provincia generó un cambio brusco de las condiciones climáticas, especialmente en las regiones serranas y puneñas. Las zonas con mayor potencial para registrar nieve fueron aquellas ubicadas entre los 1600 y 2200 metros sobre el nivel del mar, donde la combinación de altura, humedad y bajas temperaturas favoreció la precipitación en forma sólida.

Entre las áreas mencionadas dentro de los pronósticos se destacaban:

Sierra de Ambato.

Sierra de El Alto-Ancasti.

Sectores de Cordillera.

Zona de la Puna.

Sierras de Belén.

Sierras de Andalgalá.

El fenómeno estuvo acompañado además por un importante descenso térmico que comenzó a sentirse durante las primeras horas del domingo y que continuará marcando el escenario climático de la provincia.

Ola polar y temperaturas extremas en la puna

En paralelo con las nevadas, el Servicio Meteorológico Nacional informó condiciones de fuerte impacto climático en la puna catamarqueña, donde se mantienen las advertencias por vientos intensos y temperaturas extremadamente bajas. En el caso de Antofagasta de la Sierra, el organismo pronosticó mayores probabilidades de nuevas nevadas a lo largo de la jornada, en medio de un escenario dominado por el frío extremo.

Según los registros difundidos:

La temperatura mínima fue de 2 grados bajo cero .

. La temperatura máxima apenas alcanzaría los 10 grados .

. Se registran vientos del Oeste.

Las ráfagas previstas oscilan entre 59 y 100 kilómetros por hora.

Estas condiciones se desarrollan bajo una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la zona de la puna de Catamarca debido a la intensidad de los vientos.

Un domingo marcado por el frío y el viento

El panorama climático de este domingo quedó dominado por el avance de la masa de aire polar sobre gran parte de la provincia, generando un escenario de temperaturas bajas, precipitaciones y fuertes ráfagas en distintas regiones de altura. La presencia de nieve en localidades serranas y puneñas se convirtió en una de las principales postales del fin de semana, especialmente en sectores de Belén, donde los paisajes amanecieron completamente transformados por el fenómeno.

Al mismo tiempo, el viento comenzó a ganar intensidad en las zonas de la puna, donde el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta amarilla por ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Los datos meteorológicos difundidos durante la jornada consolidaron así el ingreso de una ola polar sobre Catamarca, con nevadas en distintos cordones serranos y condiciones climáticas propias de pleno invierno en buena parte de las regiones de altura de la provincia.