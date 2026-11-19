El Quini 6 volvió a entregar un premio millonario durante el sorteo número 3427, realizado el miércoles 18 de noviembre de 2026. En esta oportunidad, un apostador consiguió acertar los seis números de la modalidad La Segunda y se adjudicó un pozo de $3.294.600.472,80, convirtiéndose en el único ganador de esa categoría.

El resultado representó el principal acontecimiento de una nueva edición del tradicional juego de azar organizado por la Lotería de la provincia de Santa Fe. La combinación ganadora permitió que una sola apuesta alcanzara los seis aciertos y se quedara con uno de los premios más importantes del sorteo.

La jornada también registró ganadores en la modalidad Siempre Sale, donde 17 apostadores consiguieron cinco aciertos y recibieron $21.702.072,71 cada uno. En cambio, las modalidades Tradicional y Revancha no tuvieron ganadores con seis aciertos, por lo que ambos pozos quedaron vacantes.

Los resultados del sorteo 3427 fueron los siguientes:

Los números ganadores de cada modalidad

El sorteo del miércoles presentó cuatro combinaciones correspondientes a las distintas modalidades del Quini 6. La Segunda concentró la atención por la adjudicación del premio multimillonario, mientras que Siempre Sale distribuyó importantes sumas entre los participantes que consiguieron cinco aciertos.

Tradicional

Números: 03 - 09 - 20 - 25 - 37 - 40.

Resultado: vacante.

La Segunda

Números: 07 - 18 - 20 - 26 - 28 - 36.

Aciertos: 6.

Ganadores: 1.

Premio: $3.294.600.472,80.

Revancha

Números: 00 - 07 - 14 - 25 - 29 - 36.

Resultado: vacante.

Siempre Sale

Números: 08 - 19 - 20 - 21 - 33 - 38.

Ganadores: 17.

Aciertos: 5.

Premio individual: $21.702.072,71.

De esta manera, La Segunda fue la modalidad que entregó el premio mayor de la jornada, con un único apostador que logró completar la combinación de seis números. Por su parte, los 17 ganadores de Siempre Sale compartieron la distribución de premios correspondiente a esa categoría, con una suma superior a los 21 millones de pesos para cada uno.

Cuánto cuesta jugar al Quini 6

El Quini 6 cuenta con distintas modalidades de participación y alternativas para quienes desean realizar una apuesta individual o completar todas las opciones disponibles.

El costo de la jugada se organiza en función de las modalidades seleccionadas. El Tradicional comprende el Primer Sorteo y La Segunda, mientras que Revancha y Siempre Sale se incorporan como adicionales.

Los valores establecidos para cada alternativa son los siguientes:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $2.000.

Revancha (adicional): $1.000.

Siempre Sale (adicional): $1.000.

A partir de estos importes, los participantes pueden elegir entre diferentes combinaciones de juego, de acuerdo con las modalidades que deseen incluir en su apuesta.

Las opciones para realizar una jugada completa

El sistema también contempla alternativas que permiten combinar las distintas modalidades del Quini 6. De esta manera, quienes participan pueden optar por una apuesta que incluya solamente el Tradicional y La Segunda, incorporar Revancha o completar todas las opciones disponibles.

Los costos de las jugadas son:

Tradicional + La Segunda: $2.000.

Tradicional + La Segunda + Revancha: $3.000.

Jugada completa, con todas las modalidades: $4.000.

Estas alternativas permiten organizar la participación según el importe que cada apostador decida destinar al juego. La opción completa reúne todas las modalidades y tiene un costo total de $4.000, mientras que las combinaciones parciales presentan valores de $2.000 y $3.000, respectivamente.

Cuándo y dónde se realizan los sorteos

Los sorteos del Quini 6 se llevan adelante todos los miércoles y domingos a las 21:15, en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

Las extracciones son televisadas en directo por un canal de aire, lo que permite seguir el desarrollo de cada sorteo y conocer los números correspondientes a las distintas modalidades.

Además, todos los sorteos pueden seguirse en vivo y en directo a través de la Agencia Noticias Argentinas, que ofrece la información sobre las combinaciones ganadoras y los resultados de cada edición.

La regularidad de las dos jornadas semanales constituye una de las características del juego, que mantiene sus sorteos los miércoles y domingos en el horario establecido.