El SMN renovó el alerta por tormentas para Catamarca: qué anticipa el pronóstico para esta tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el alerta amarilla por tormentas para la tarde de este sábado 14 de noviembre en San Fernando del Valle de Catamarca. El aviso advierte sobre la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

Según el organismo, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.

La advertencia se mantiene vigente para la tarde de este sábado, luego de una madrugada marcada por intensas precipitaciones, anegamientos y fuertes ráfagas en distintos sectores de la Capital.

Los registros de lluvia durante la madrugada

La Red de Estaciones Meteorológicas Municipal (REMM), dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, informó los acumulados registrados durante la tormenta del sábado 14 de noviembre:

Pueblo Perdido: 89,89 milímetros.

Parque Adán Quiroga: 72,9 milímetros.

SEPAVE Norte: 59,69 milímetros.

Valle Chico: 55,6 milímetros.

Km 22 - El Tala: 39,6 milímetros.

El promedio de precipitaciones para todo noviembre es de 42 milímetros. Sin embargo, cuatro de las cinco estaciones superaron esa cifra durante una sola noche, con registros que evidencian la intensidad del fenómeno.

Además, la REMM midió una ráfaga máxima de 88,2 kilómetros por hora.

Por qué las calles céntricas se convierten en cauces de agua

En su informe, la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos también explicó cómo las características topográficas de la ciudad influyen en los anegamientos durante episodios de lluvias intensas.

De acuerdo con el perfil de elevación citado por el organismo, entre la zona oeste, ubicada a 688 metros sobre el nivel del mar, y el Río del Valle, a 501 metros, existe un desnivel de 187 metros a lo largo de 7,17 kilómetros.

Esto representa una pendiente media de descenso cercana al 3%, con tramos que alcanzan el 7,1%.

Cuando se producen precipitaciones abundantes en poco tiempo, el agua escurre desde los sectores más elevados hacia el centro y continúa en dirección al río. Según la explicación oficial, ante volúmenes de lluvia tan elevados, el agua puede llegar más rápido de lo que los desagües logran evacuarla, por lo que las calles funcionan como cauces de escurrimiento.

Un fenómeno que superó los valores previstos

La Secretaría calificó el episodio como extraordinario y señaló que la alerta amarilla estaba vigente desde el viernes a las 19. Además, durante la madrugada se había emitido un aviso a corto plazo del SMN, a las 2:52.

El informe municipal sostuvo que los acumulados registrados superaron los valores previstos en el rango de precipitaciones, en un contexto de lluvias concentradas en pocas horas, ráfagas intensas y actividad eléctrica.

La combinación de esos factores y la pendiente natural de la ciudad fue señalada como una de las explicaciones de la magnitud de los anegamientos y los daños registrados.

Mientras tanto, el SMN mantiene la advertencia amarilla para esta tarde, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de nuevas tormentas.