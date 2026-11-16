Los jubilados y pensionados de Anses pueden solicitar un crédito de $2.500.000 para afrontar los gastos de Navidad y las fiestas de fin de año. La financiación está disponible a través de Banco Nación, que ofrece préstamos personales de libre destino con devolución en hasta 72 meses.

La entidad permite utilizar el dinero para compras, regalos, viajes, arreglos del hogar u otros gastos. No se trata de un beneficio exclusivo de diciembre, sino de una línea crediticia que permanece disponible durante el año.

Según las condiciones publicadas por Banco Nación, los préstamos pueden alcanzar los $50.000.000, aunque el monto aprobado depende de los ingresos del solicitante y de su evaluación crediticia.

Crédito de $2.500.000 para jubilados: cuánto se paga por mes

Banco Nación informa una tasa nominal anual fija del 49% para su línea Nación Previsional, con un costo financiero total efectivo anual del 78,38% en el ejemplo publicado por la entidad.

Para un préstamo de $2.500.000, la simulación a 72 meses arroja:

Monto solicitado: $2.500.000.

Plazo: 72 cuotas.

Cuota mensual estimada: $108.145, antes de impuestos y otros costos.

Tasa nominal anual: 49%.

Sistema de devolución: francés.

El importe final de la cuota puede ser superior al cálculo presentado, debido al IVA sobre los intereses y otros conceptos incluidos en el costo financiero total.

Quiénes pueden solicitar los préstamos para Navidad

La línea Nación Previsional está destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de Banco Nación.

Los principales requisitos son:

Cobrar la jubilación o pensión en Banco Nación.

Contar con ingresos suficientes para afrontar las cuotas.

Superar la evaluación crediticia de la entidad.

No comprometer más del 35% de los ingresos netos mensuales en la afectación admitida para el préstamo.

Los beneficiarios de pensiones no contributivas asistenciales y otras pensiones excluidas por las condiciones de la línea no pueden acceder a este producto.

Cómo pedir los $2.500.000 desde BNA+

Los jubilados que cumplan los requisitos pueden consultar su oferta de crédito mediante la aplicación BNA+ o en una sucursal.

Para realizar la solicitud digital deben:

Ingresar a BNA+ y acceder a la sección Tu Banco.

Seleccionar la opción Préstamos.

Elegir la financiación disponible.

Indicar $2.500.000 y seleccionar el plazo.

Revisar la cuota, el costo financiero total y confirmar la solicitud.

La aprobación está sujeta al análisis del banco. La disponibilidad de una oferta preaprobada no garantiza que todos los jubilados puedan acceder al mismo importe.



