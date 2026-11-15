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Investigan la muerte de un efectivo policial en Belén

(Foto ilustrativa)
(Foto ilustrativa)

15 Noviembre de 2026 21.19

Un efectivo policial falleció este domingo por la tarde en la ciudad de Belén y el hecho causo una profunda consternación en la Policía de la Provincia y la comunidad.

Según pudo saber La Unión a través de fuentes consultadas, las circunstancias de la muerte están siendo investigadas por las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre lo ocurrido ni se confirmaron las causas del fallecimiento.

Se aguarda información de la Fiscalía interviniente para conocer cómo avanza la investigación.

En desarrollo...

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Belén Catamarca Investigación

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