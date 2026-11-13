La crecida del río dejó intransitable la Ruta Provincial N° 46 en Belén

La Ruta Provincial N° 46 permanece intransitable a la altura del puente de La Puntilla, en la ciudad de Belén, como consecuencia de las fuertes crecidas del río registradas durante la jornada de hoy. El incremento del caudal provocó que el agua avanzara sobre el paso alternativo que se encontraba habilitado para garantizar la circulación vehicular en ese sector.

La situación obligó a interrumpir completamente el tránsito, debido a que el agua cubrió el desvío y se extendió sobre casi la totalidad del ancho del cauce, imposibilitando cualquier posibilidad de circulación segura.

El episodio se produjo mientras se desarrollaban trabajos de mejoramiento en el puente, una intervención que lleva adelante Vialidad Provincial y que había requerido implementar un recorrido alternativo para permitir el paso de los vehículos.

Los trabajos en el puente y el desvío que quedó bajo el agua

En el sector del puente de La Puntilla, la circulación se encontraba habilitada mediante un desvío alternativo, debido a las tareas de mejoramiento que se ejecutan sobre la estructura. Sin embargo, el aumento del caudal del río modificó las condiciones del lugar y dejó sin posibilidad de uso ese paso provisorio.

La acumulación y expansión del agua sobre el cauce terminaron por cubrir prácticamente toda su extensión transversal, convirtiendo el desvío en un sector intransitable. De esta manera, las condiciones actuales impiden mantener habilitada la circulación vehicular sin exponer a quienes intenten atravesar la zona.

El corte continuará hasta que estén dadas las condiciones de seguridad

Ante este escenario, Vialidad Provincial informó que la interrupción de la Ruta Provincial N° 46 se mantendrá hasta nuevo aviso. La medida continuará vigente hasta que las condiciones permitan restablecer el tránsito de manera segura en el sector afectado.

Desde el organismo provincial hicieron especial hincapié en la necesidad de que la comunidad respete la restricción dispuesta y evite acercarse al tramo comprometido con la intención de continuar su recorrido.

En ese sentido, solicitaron expresamente no circular por este sector de la ruta, respetar las indicaciones de seguridad y evitar cualquier intento de cruzar el río.