Quini 6: un apostador ganó más de $600 millones y se convirtió en el gran ganador del sorteo

El sorteo del Quini 6 realizado el miércoles 18 de febrero dejó un nuevo millonario en el país. Un apostador oriundo de Laboulaye acertó los seis números de la modalidad La Revancha y se llevó un premio superior a los 600 millones de pesos, convirtiéndose en el principal ganador de la jornada.

El afortunado jugador selló su boleta en una agencia oficial ubicada en calle Independencia 248 de esa ciudad del sur cordobés. La apuesta fue registrada en la agencia n.º 330029-000 y resultó ganadora con la combinación 45 - 08 - 31 - 37 - 05 - 17, que le permitió quedarse con uno de los pozos más importantes del último tiempo.

El juego, administrado por la Lotería de Santa Fe, volvió a entregar premios millonarios en varias modalidades y dejó vacantes los principales pozos de otras categorías, que seguirán acumulándose para el próximo sorteo.

Un premio millonario en La Revancha

La modalidad La Revancha fue la única que registró un ganador con seis aciertos. El apostador cordobés logró quedarse con el pozo de más de $600 millones tras acertar la totalidad de los números sorteados. El premio lo posiciona como uno de los nuevos millonarios del año gracias al tradicional juego de azar.

El Quini 6 es uno de los juegos más populares del país y cada semana concentra la atención de miles de apostadores que buscan acceder a premios multimillonarios. En esta oportunidad, la suerte se inclinó hacia el interior cordobés, donde el ganador realizó su jugada que finalmente resultó premiada.

Premios en el Siempre Sale

Además del premio principal de La Revancha, el sorteo también arrojó ganadores en la modalidad Siempre Sale. En esta categoría, 18 apostadores lograron cinco aciertos y se repartirán premios superiores a los 15 millones de pesos cada uno.

Esta modalidad se caracteriza por garantizar ganadores en cada sorteo, lo que la convierte en una de las más atractivas para los participantes. En esta ocasión, la distribución del pozo permitió que casi una veintena de jugadores accedieran a importantes sumas de dinero.

Los resultados completos del sorteo 3.349

El sorteo número 3.349 del Quini 6, correspondiente al miércoles 18 de febrero, dejó los siguientes resultados en cada modalidad:

Tradicional del Quini 6

40 - 26 - 30 - 02 - 00 - 23

El pozo principal quedó vacante y se acumula con más de $7.574 millones para el próximo sorteo.

La Segunda del Quini 6

04 - 17 - 15 - 22 - 11 - 25

En esta modalidad tampoco se registraron ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante con más de $1.751 millones.

La Revancha del Quini 6

45 - 08 - 31 - 37 - 05 - 17

Se registró un ganador con seis aciertos, quien se llevó un premio superior a los $600 millones.

Siempre Sale del Quini 6

14 - 02 - 10 - 09 - 28 - 38

Hubo 18 ganadores con cinco aciertos que obtendrán premios superiores a los $15 millones cada uno.

Expectativa para el próximo sorteo

Con los pozos principales de las modalidades Tradicional y La Segunda vacantes, el Quini 6 vuelve a generar expectativa de cara al próximo sorteo, donde se pondrán en juego cifras multimillonarias. La acumulación de premios suele incrementar la cantidad de apuestas y el interés del público en todo el país.

Mientras tanto, la noticia del nuevo millonario de Laboulaye se viralizó rápidamente y volvió a poner al popular juego en el centro de la escena. La suerte volvió a aparecer en el interior argentino y, una vez más, el Quini 6 cambió la vida de un apostador en cuestión de segundos.