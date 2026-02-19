  • Dólar
Resultados del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 19 de Febrero 2026

19 Febrero de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo N° 29337

1- 0749

2- 9146

3- 3721

4- 0683

5- 9669

6- 0061

7- 3180

8- 9413

9- 3386

10- 0332

11- 0790

12- 4354

13- 1182

14- 9199

15- 9930

16- 4720

17- 9578

18- 3399

19- 8517

20- 6946

 

El 49 en el mundo de los sueños es La Carne


 

 

