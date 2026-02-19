Resultados del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo N° 29337
1- 0749
2- 9146
3- 3721
4- 0683
5- 9669
6- 0061
7- 3180
8- 9413
9- 3386
10- 0332
11- 0790
12- 4354
13- 1182
14- 9199
15- 9930
16- 4720
17- 9578
18- 3399
19- 8517
20- 6946
El 49 en el mundo de los sueños es La Carne
29 C ° ST 35.22 °
19 Febrero de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo N° 29337
1- 0749
2- 9146
3- 3721
4- 0683
5- 9669
6- 0061
7- 3180
8- 9413
9- 3386
10- 0332
11- 0790
12- 4354
13- 1182
14- 9199
15- 9930
16- 4720
17- 9578
18- 3399
19- 8517
20- 6946
El 49 en el mundo de los sueños es La Carne